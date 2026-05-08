"Не стыдно признаться": украинка в Канаде рассказала правду о жизни за границей

Украинка по имени Юлия живет в Канаде три года. Женщина призналась, что за этот период так и не получила статус постоянного резидента.

Своей историей Юлия, которая не планирует возвращаться домой, поделилась в Instagram (yulia_canada__).

Украинка рассказала о жизни в Канаде

"Я уже три года живу в Канаде и мне не стыдно признаться, что я ни разу не встречалась с канадцем и у меня нет канадских друзей", — отметила автор видео.

В частности, Юлия не видит смысла учить английский язык: "У меня есть достаточный уровень для жизни в Канаде и у меня нет никакой мотивации его улучшать".

Также у украинки так и нет PR (Permanent Residence в Канаде — это статус постоянного резидента, который позволяет иностранцам жить, работать и учиться в любой точке страны без ограничений по времени, пользоваться социальными услугами (например, медицина), а также право на получение гражданства Канады через 3 года).

Відео дня

"И я не уверена, что хочу его получить в будущем. Делитесь, а о чем вам не стыдно признаться", — резюмировала Юлия.

Украинка Юлия живет в Канаде Фото: Instagram

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия живет в Канаде три года. Она призналась, что потеряла за это время спокойствие и не может полностью расслабиться.

Что бы ни случилось, женщина не готова возвращаться в Украину, ведь это очень сложно для эмигрантов.

Кроме того, украинка по имени Марта рассказала правду о жизни в Канаде. Около года назад она переехала туда из Польши.