Украинка после трех лет в Канаде рассказала о настоящей цене эмиграции (фото)

Украинка по имени Юлия живет в Канаде три года. Она призналась, что потеряла за это время покой и не может полностью расслабиться.

Своей историей женщина поделилась в Instagram (yulia_canada__).

Украинка пожаловалась на минусы эмиграции

"Я уже три года живу в Канаде. И вот вещь, которую эмиграция у меня забрала. И это не деньги или время. Она забрала ощущение, что я могу расслабиться. Потому что когда ты эмигрант, ты всегда чего-то ждешь — стабильности, документов, нового президента. И даже когда вроде бы все нормально, часть тебя все равно ждет плохого", — призналась автор видео.

По словам Юлии, эмиграция сделала ее сильнее, но иногда женщина скучает по той версии себя, которая не должна была быть сильной всегда.

Украинка живет в Канаде три года Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы поддержали Юлию после ее откровений:

"Зная тебя 6 лет, я и не помню то время, когда тебе не нужно было быть сильной... путь эмиграции не из легких".

"Понимаю вас, как никто, 4 года потратила на эмиграцию, но потихоньку начинаю уже расслабляться, но правда в Европе в каком-то плане проще, ведь рядом семья".

Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?

Что бы ни случилось, Юлия не готова возвращаться в Украину, ведь это очень сложно для эмигрантов.

Украинка, которая живет в Канаде три года, заметила, что эмиграция всех сильно старит, независимо от уровня доходов.

Кроме того, украинка по имени Марта рассказала правду о жизни в Канаде. Около года назад она переехала туда из Польши.