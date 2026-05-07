Українка після трьох років у Канаді розповіла про справжню ціну еміграції (фото)

Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Вона зізналася, що втратила за цей час спокій і не може повністю розслабитися.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (yulia_canada__).

Українка поскаржилася на мінуси еміграції

"Я вже три роки живу в Канаді. І ось річ, яку еміграція в мене забрала. І це не гроші чи час. Вона забрала відчуття, що я можу розслабитися. Тому що коли ти емігрант, ти завжди чогось чекаєш — стабільності, документів, нового президента. І навіть коли ніби все нормально, частина тебе все одно чекає поганого", — зізналася авторка відео.

За словами Юлії, еміграція зробила її сильнішою, але іноді жінка сумує за тією версією себе, яка не мусила бути сильною завжди.

Українка живе в Канаді три роки Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці підтримали Юлію після її одкровень:

"Знаючи тебе 6 років, я і не пам'ятаю той час, коли тобі не потрібно було бути сильною… шлях еміграції не із легких".

"Розумію вас, як ніхто, 4 роки витратила на еміграцію, але потихеньку починаю вже розслаблятися, але правда в Європі в якомусь плані простіше, адже поряд сім'я".

