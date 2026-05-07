Українка після трьох років у Канаді розповіла про справжню ціну еміграції (фото)
Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Вона зізналася, що втратила за цей час спокій і не може повністю розслабитися.
Своєю історією жінка поділилася в Instagram (yulia_canada__).
Українка поскаржилася на мінуси еміграції
"Я вже три роки живу в Канаді. І ось річ, яку еміграція в мене забрала. І це не гроші чи час. Вона забрала відчуття, що я можу розслабитися. Тому що коли ти емігрант, ти завжди чогось чекаєш — стабільності, документів, нового президента. І навіть коли ніби все нормально, частина тебе все одно чекає поганого", — зізналася авторка відео.
За словами Юлії, еміграція зробила її сильнішою, але іноді жінка сумує за тією версією себе, яка не мусила бути сильною завжди.
Реакція мережі
У коментарях українці підтримали Юлію після її одкровень:
- "Знаючи тебе 6 років, я і не пам'ятаю той час, коли тобі не потрібно було бути сильною… шлях еміграції не із легких".
- "Розумію вас, як ніхто, 4 роки витратила на еміграцію, але потихеньку починаю вже розслаблятися, але правда в Європі в якомусь плані простіше, адже поряд сім'я".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав. що:
- Що б не сталося, Юлія не готова повертатися в Україну, адже це дуже складно для емігрантів.
- Українка, яка живе в Канаді три роки, помітила, що еміграція всіх сильно старить, незалежно від рівня доходів.
Крім того, українка на імʼя Марта розповіла правду про життя в Канаді. Близько року тому вона переїхала туди з Польщі.