"Не соромно зізнатися": українка в Канаді розповіла правду про життя за кордоном

Українка Юлія живе в Канаді | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Жінка зізналася, що за цей період так і не отримала статус постійного резидента.

Своєю історією Юлія, яка не планує повертатися додому, поділилася в Instagram (yulia_canada__).

"Я вже три роки живу в Канаді і мені не соромно зізнатися, що я ні разу не зустрічалася з канадцем і в мене немає канадських друзів", — зазначила авторка відео.

Зокрема, Юлія не бачить сенсу вчити англійську мову: "У мене є достатній рівень для життя в Канаді і я не маю ніякої мотивації його покращувати".

Також в українки так і немає PR (Permanent Residence у Канаді — це статус постійного резидента, який дозволяє іноземцям жити, працювати та навчатися в будь-якій точці країни без обмежень за часом, користуватися соціальними послугами (як-от медицина), а також право на отримання громадянства Канади через 3 роки).

"І я не впевнена, що хочу його отримати в майбутньому. Діліться, а про що вам не соромно зізнатися", — резюмувала Юлія.

Фото: Instagram
