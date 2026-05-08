"Не соромно зізнатися": українка в Канаді розповіла правду про життя за кордоном
Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Жінка зізналася, що за цей період так і не отримала статус постійного резидента.
Своєю історією Юлія, яка не планує повертатися додому, поділилася в Instagram (yulia_canada__).
Українка розповіла про життя в Канаді
"Я вже три роки живу в Канаді і мені не соромно зізнатися, що я ні разу не зустрічалася з канадцем і в мене немає канадських друзів", — зазначила авторка відео.
Зокрема, Юлія не бачить сенсу вчити англійську мову: "У мене є достатній рівень для життя в Канаді і я не маю ніякої мотивації його покращувати".
Також в українки так і немає PR (Permanent Residence у Канаді — це статус постійного резидента, який дозволяє іноземцям жити, працювати та навчатися в будь-якій точці країни без обмежень за часом, користуватися соціальними послугами (як-от медицина), а також право на отримання громадянства Канади через 3 роки).
"І я не впевнена, що хочу його отримати в майбутньому. Діліться, а про що вам не соромно зізнатися", — резюмувала Юлія.
