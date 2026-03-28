Париж за нуль євро: як українцям побачити місто абсолютно безкоштовно (фото)

Париж давно манить мільйони туристів зі всього світу. Тому й ціни там відповідні (тільки квиток на метро — близько 130 гривень). Втім, є низка місць, абсолютно безкоштовних для відвідувачів.

Я, кореспондентка відділу "Стиль життя" Фокусу Вікторія Ситняк, відвідала столицю Франції в березні 2026 року та розповідаю про цікаві місця за НУЛЬ євро.

Собор Паризької Богоматері

Величний Нотр-Дам, оспіваний у романі Віктора Гюго, який я просто обожнюю. Після страшної пожежі 2019 року храм відчинив свої двері для відвідувачів лише близько року тому.

Вхід наразі безкоштовний. В інтернеті пише, що потрібно реєструватися в електронній черзі, а на ділі — просто прийти і стати в чергу. До речі, вона рухалася відносно швидко.

У Нотр-Дамі можна насолодитися знаменитими вітражами, а читачі Гюго точно відчують присутність за стіною уважного Квазімодо.

Окрім прогулянки серединою храму, обовʼязково потрібно насолодитися ним зовні — знайдіть хитрих горгуль, які уважно стежать за обстановкою навколо.

Собор Паризької Богоматері Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Музей дʼОрсе

Якщо вам менше 26 років і ви стали громадянином чи громадянкою однієї з країни ЄС, вхід до низки музеїв Парижа автоматично стає безкоштовним. Серед них — музей дʼОрсе. Там виставляються знамениті картини Ван Гога, Клода Моне, Едуара Мане, роботи Ренуара та інші.

Якщо ж ні — вхід 14 євро.

Цікаво, що мене під час купівлі квитка також запитали, чи не мешкаю я тут. Ймовірно, і для тих, хто лише живе у Франції і має відповідний вік, діє акційна пропозиція.

Картина Ван Гога в Музеї дʼОрсе Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Музей дʼОрсе Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Місце загибелі принцеси Діани

Напроти Марсового поля через річку розташований той самий тунель, у якому принцеса Діана загинула в ДТП, втікаючи від папараці у 1997 році.

На меморіалі біля тунелю лежать фотографії "королеви людських сердець", зівʼялі квіти, а люди вішають там замки. Місце справді моторошне, коли знаєш його трагічну історію. Особливо варто відвідати фанатам королівської родини Британії.

Локація — тунель Pont de l'Alma (міст Альма).

Місце загибелі принцеси Діани Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Пантеон та Сорбонна

Гуляючи Латинським кварталом Парижа, обовʼязково варто підійти до Пантеона, велична будівля якого швидко заворожує. Можна посидіти біля нього, уважно обдивитися архітектуру. За бажання та наявності грошей можна піти і всередину.

Недалеко від Пантеону можна побачити один з корпусів знаменитого університету Сорбонни.

Пантеон у Парижі Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Сорбонна Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Прогулянки садами

Зокрема, можна і варто прогулятися Люксембурзьким садом. Навесні там починають цвісти дерева, а Статуя Свободи віднесе вас на мить до гучного Нью-Йорка. Як відомо, подарована Францією американцям, 93-метрова статуя є знаком дружби між двома країнами з 1886 року. Є багато менших копій по всьому світу, одна з яких у Люксембурзькому саду.

Під спів пташок можна відчути спокійну паризьку атмосферу, насолодитися кавою з круасаном чи познайомитися з туристами з інших країн.

Статуя Свободи в Люксембурзькому саду Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Могила Петлюри

На кладовищі Монпарнас біля однойменної вежі в Парижі спочиває борець за українську незалежність Симон Петлюра. Поряд з головним отаманом поховані його дружина Ольга та донька Леся.

Тому українцям точно варто знайти час, аби "зустрітися" з Симоном Васильовичем особисто та розповісти йому, що боротьба досі триває.

Знайти Петлюру можна на ділянці 11.

Могила Петлюри на кладовищі Монпарнас Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Ейфелева вежа

І звісно ж, красуня-Ейфелева вежа. Чесно кажучи, вдень вона виглядає не сильно особливо. Часом жартую, що в нас в Україні таких веж на кожному полі.

А вночі все змінюється. Головна туристична локація Парижа починає світитися із заходом сонця. І лише раз на годину на пʼять хвилин вона мерехтить. Це особливо заворожує. Тому плануйте час так, щоб бути там о 20:00, 21:00, 22:00 тощо.

Найкращі види (звичайно ж, безкоштовні) з Марсового поля або площі Трокадеро.

Ейфелева вежа мерехтить лише раз на годину

Інші безкоштовні локації Парижа: Музей Карнавале, Малий палац, будинок Віктора Гюго та музей парфумерії Фрагонар. Також обовʼязково варто погуляти по Монмартру та посидіти біля білосніжної базиліки Сакре-Кер.

