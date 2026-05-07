Чоловік блогерки Євтух після її виїзду з України зізнався, де перебуває (фото)

Після виїзду з України блогерки Даші Євтух у мережі почали активно обговорювати, чи доєднався до неї чоловік — депутат Олександр Глазов. Тому той вирішив вийти на зв’язок та пояснити, де наразі перебуває.

У своєму Instagram (sanya_hlazov_style_) політик заявив, що залишається в Україні, а наразі перебуває в Києві.

Де чоловік Даші Євтух

Наразі Глазов займається відновленням будинку в Полтаві, який обстріляли росіяни місяць тому.

"Я у Києві. Нікуди не виїхав, займаюсь будинком. Комісія не приїхала до нас, тож будинок в якому стані був, так він і стоїть", — каже чоловік Євтух.

Втім, більше подробиць щодо виїзду блогерки з донькою Олександр не розкрив.

Чоловік Даші Євтух Фото: Instagram

Євтух виїхала з України

Популярна українська блогерка напередодні повідомила, що виїхала з України разом з маленькою донькою. За словами Даші, її сім’я "не витримала", однак подробиць такого рішення вона не розкрила. Можливо, вони поїхали просто на відпочинок.

Відео дня

"Ми виїхали з України. Ми не витримали… Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує", — написала зірка соцмереж.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Даша Євтух зробила заяву після виїзду за кордон.

Блогерка з чоловіком-депутатом показувала свою домівку в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Крім того, зірку соцмереж критикували в мережі після "прильоту" в її будинок у Полтаві 1 квітня.