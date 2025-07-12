"Сільська дівчина", яку висміювали в інтернеті, живе у маєтку з депутатом (фото)

Відома блогерка Даша Євтух та її чоловік, депутат Полтавської міської ради Олександр Глазов, розповіли про своє життя в орендованому будинку під Києвом. Подружжя з маленькою донькою Фемідою принципово не захотіло жити у місті.

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Свою домівку пара показала в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. Поблизу їхньої оселі є велика територія з садом та ігровим простором для дитини. Господарі вже встигли посадити власний город.

"Мені, звичайно, хочеться приватний будинок. У квартирі чудово, добре, але коли починають відключати світло, там мені взагалі не подобається. Зараз уже не вимикають світло, як раніше. Я просто бачу, що тут реально величезна територія. І природа, до речі, дуже красива", — розповідає Даша.

Будинок Даші Євтух Фото: YouTube

Вартість оренди

Оренда житла обходиться родині у $1000 на місяць. Взимку комунальні послуги можуть сягати 7-8 тисяч гривень через часте використання теплої підлоги.

"Другий поверх ми не опалювали… Тому і здають будинки, щоб їх не утримувати", — пояснює Олександр Глазов. Він зауважив, що знайти таку оселю зараз — велика удача через дефіцит якісного житла на ринку нерухомості.

Родина Даші Євтух Фото: YouTube Родина Даші Євтух Фото: YouTube

Олександр відомий як депутат та учасник 14 сезону шоу "МастерШеф". Разом із дружиною-блогеркою вони активно ведуть публічне життя й діляться досвідом виховання доньки.

Аліна Доротюк роздивляється, що є в холодильнику Даші Євтух Фото: YouTube

Даша зізнається, що любить землю і природу, адже з дитинства має "сільський темперамент", тому мріє про приватний будинок і спокій. Попри те, що родина орендує житло, вони не приховують, що мріють про власний будинок у передмісті.

Житло Даші Євтух Фото: YouTube Житло Даші Євтух Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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