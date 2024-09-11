"Ця людина лицемірна": Таня Пренткович вперше прокоментувала конфлікт із блогеркою Оленою Мандзюк

Дві блогерки мільйонниці Таня Пренткович та Олена Мандзюк вже кілька разів сварилися в соціальних мережах. Зараз блогерки не спілкуються, однак часто згадують одна про одну у своїх інтерв'ю.

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Блогерка з Тернополя Таня Пренткович вперше прокоментувала свій конфлікт із колегою Оленою Мандзюк, яка родом з Хмельницького. Подробицями інциденту вона поділилася в інтерв’ю Okay Eva.

Зокрема, на запитання Єви Коршик, які Таня Пренткович має стосунки з Оленою Мандзюк, з якою в них більше року триває конфлікт, вона відповіла, що ніяких.

"Мені дуже цікаво, коли я живу своїм життям, а людина моїм. Тому тут більше питань до Олени. Але, які стосунки? Я прямо говорила Олені, що вона лицемірна людина. Просто написала у відповідь на якийсь коментар цю фразу, тому, що я так вважаю, тому що так дуже багато якихось фактів про неї судять. Все. Типу далі… Я в коментарях це писала, в своєму пості, тобто не в когось, на те, що я вважаю її такою людиною. Якщо люди з критичним мисленням захочуть і проаналізують її історію, вчинки, я впевнена, що вони теж зможуть дійти якихось певних висновків, не тільки до того, що вона хоче транслювати. Тому я не думаю про неї ніяк. Я взагалі про неї не думаю. Які стосунки, мабуть, не дуже, враховуючи скільки уваги вона приділяє мені", — відповіла Пренткович.

Крім цього, Пренткович припустила, що ймовірно причиною непорозумінь з Оленою може бути і відчуття з її боку конкуренції. Однак все ж таки, на її думку, в україні ринок блогерів не про конкуренцію, а більше про взаємодію.

Також Пренткович прокоментувала, закиди Олени Мандзюк у її бік, що вона не погодилася їхати з нею на Донбас.

"Ситуація в чому, вона ж це почала говорити, це було один раз, якраз вона розводила срач про те, що я назвала її лицемірною і вона вже використовувала все що може. І це була одна з її вудочок, яку можна було закинути аудиторії, я не готова була взагалі з нею спілкуватися, я не хочу мати в колі оточення таку людину", — пояснила Пренткович свою відмову.

Нагадаємо, раніше ми писали, що родина блогерів Пренткович та Гонковський, які виїхали з України, знову стануть батьками.