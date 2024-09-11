"Этот человек лицемерный": Таня Пренткович впервые прокомментировала конфликт с блогером Еленой Мандзюк

Два блогера миллионницы Таня Пренткович и Елена Мандзюк уже несколько раз ссорились в социальных сетях. Сейчас блогеры не общаются, однако часто вспоминают друг о друге в своих интервью.

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Блогер из Тернополя Таня Пренткович впервые прокомментировала свой конфликт со своей коллегой Еленой Мандзюк, которая родом из Хмельницкого. Подробностями инцидента она поделилась в интервью Okay Eva.

В частности, на вопрос Евы Коршик, какие Таня Пренткович имеет отношения с Еленой Мандзюк, с которой у них больше года продолжается конфликт, она ответила, что никакие.

"Мне очень интересно, когда я живу своей жизнью, а человек моей. Поэтому здесь больше вопросов к Елене. Но, какие отношения? Я прямо говорила Елене, что она лицемерный человек. Просто написала в ответ на какой-то комментарий эту фразу, потому, что я так считаю, потому что так очень много каких-то фактов о ней судят. Все. Типа дальше... Я в комментариях это писала, в своем посте, то есть не у кого-то, на то, что я считаю ее таким человеком. Если люди с критическим мышлением захотят и проанализируют ее историю, поступки, я уверена, что они тоже смогут прийти к каким-то определенным выводам, не только к тому, что она хочет транслировать. Поэтому я не думаю о ней никак. Я вообще о ней не думаю. Какие отношения, видимо, не очень, учитывая сколько внимания она уделяет мне", — ответила Пренткович.

Кроме этого, Пренткович предположила, что вероятно причиной недоразумений с Еленой может быть и ощущение с ее стороны конкуренции. Однако все же по ее мнению в Украине рынок блогеров не о конкуренции, а больше о взаимодействии.

Также Пренткович прокомментировала, упреки Елены Мандзюк в ее сторону, что она не согласилась ехать с ней на Донбасс.

"Ситуация в чем, она же это начала говорить, это было один раз, как раз она разводила срач о том, что я назвала ее лицемерной и она уже использовала все что может. И это была одна из ее удочек, которую можно было забросить аудитории, я не готова была вообще с ней общаться, я не хочу иметь в кругу окружения такого человека", — объяснила Пренткович свой отказ.

Напомним, ранее мы писали, что семья блогеров Пренткович и Гонковский, которые выехали из Украины, снова станут родителями.