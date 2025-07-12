"Сельская девушка", которую высмеивали в интернете, живет в особняке с депутатом (фото)

Известная блогерша Даша Евтух и ее муж, депутат Полтавского городского совета Александр Глазов, рассказали о своей жизни в арендованном доме под Киевом. Супруги с маленькой дочкой Фемидой принципиально не захотели жить в городе.

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Свой дом пара показала в интервью журналистке Алине Доротюк. Вблизи их дома есть большая территория с садом и игровым пространством для ребенка. Хозяева уже успели посадить собственный огород.

"Мне, конечно, хочется частный дом. В квартире прекрасно, хорошо, но когда начинают отключать свет, там мне вообще не нравится. Сейчас уже не выключают свет, как раньше. Я просто вижу, что здесь реально огромная территория. И природа, кстати, очень красивая", — рассказывает Даша.

Дом Даши Евтух Фото: YouTube

Стоимость аренды

Аренда жилья обходится семье в $1000 в месяц. Зимой коммунальные услуги могут достигать 7-8 тысяч гривен из-за частого использования теплого пола.

"Второй этаж мы не отапливали... Поэтому и сдают дома, чтобы их не содержать", — объясняет Александр Глазов. Он отметил, что найти такое жилье сейчас — большая удача из-за дефицита качественного жилья на рынке недвижимости.

Семья Даши Евтух Фото: YouTube Семья Даши Евтух Фото: YouTube

Александр известен как депутат и участник 14 сезона шоу "МастерШеф". Вместе с женой-блогершей они активно ведут публичную жизнь и делятся опытом воспитания дочери.

Алина Доротюк смотрит, что есть в холодильнике Даши Евтух Фото: YouTube

Даша признается, что любит землю и природу, ведь с детства имеет "сельский темперамент", поэтому мечтает о частном доме и спокойствии. Несмотря на то, что семья арендует жилье, они не скрывают, что мечтают о собственном доме в пригороде.

Жилье Даши Евтух Фото: YouTube Жилье Даши Евтух Фото: YouTube

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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