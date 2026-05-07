Блогерка Даша Євтух, яка "не витримала" і виїхала з України, вийшла на звʼязок (фото)

Українська блогерка та учасниця шоу "МастерШеф-11" Даша Євтух зробила заяву після виїзду за кордон. Напередодні вона повідомила, що втомилася, тому покидає Україну.

Зірка соцмереж зізналася, що останнім часом багато в чому себе винить, поспілкувавшись з підписниками в Instagram (dashaevtukh__official).

Євтух вийшла на звʼязок

"Знаєте, останнім часом я багато за що себе виню, багато про що думаю, не можу зупинитися. Я думаю про те, що я мало всього роблю, може, я щось не так роблю, як треба, як правильно. Може, треба по-іншому. Це стосується всього", — написала блогерка.

Євтух додала, що наразі не має того балансу, про який всі говорять.

"Останній час мене всередині накриває. Можливо, я заплуталась. Можливо, я здалась", — зізналася учасниця "МастерШефу".

Євтух виїхала з України

Популярна українська блогерка Даша Євтух напередодні повідомила, що виїхала з України разом з маленькою донькою. За словами жінки, її сім’я "не витримала", однак подробиць такого рішення вона не розкрила. Можливо, вони поїхали просто на відпочинок.

"Ми виїхали з України. Ми не витримали… Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує", — написала Даша.

Наразі невідомо, чи вирушила Євтух за кордон лише з донькою, чи разом з чоловіком — депутатом Олександром Глазговим.

