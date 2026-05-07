Відомий блогер та учасник шоу "МастерШеф" виїхав з України: "Боюся повертатися" (фото)
Український блогер та учасник шоу "МастерШеф" на імʼя Роман виїхав з України до Німеччини. Блогер під ніком Нявка наразі не планує повертатися додому.
Про своє рішення блогер повідомив у TikTok (pilpeyyka) на початку травня 2026 року, відповівши на запитання підписників.
Блогер Нявка виїхав з України
"Друзі, отримую дуже багато від вас запитань, коли я приїду в Київ, чи повернусь я в Україну. І в цьому відео відповім. Я коли приїхав сюди в Німеччину, я дуже сильно страждав за Україною. В березні я поїхав в Київ. Чесно кажучи, був в шоці, наскільки відрізняється все-таки Німеччина і Україна. Я відвик від до**бів за волосся", — каже Роман.
Хлопець вирішив повернутися назад у Німеччину.
"Тому що я хочу спокою, я хочу не нервувати, не стресувати постійно. Я поки вибрав для себе спокійне життя. Цей теракт, який недавно був у Києві, я, чесно кажучи, боюся тепер повертатися. Поки ситуація не стабілізується, не заспокоїться, я, на жаль, повернутися поки що не можу", — додав блогер.
"Я втомився жити в стресі і не тільки через війну… Постійно комусь заважало моє волосся, мій одяг і я впринципі. Так, я багато втратив, коли поїхав, але просто жити роками в постійних тривожних станах я вже не можу", — підписав відео Роман.
Юнак брав участь у низці телевізійних проєктів. Зокрема, став частиною "МастерШефу", "Званої вечері", "Місто і Село".
Реакція мережі
У коментарях українці підтримали рішення Романа:
- "Це твоє життя, і ти все правильно робиш".
- "Ти все правильно говориш".
- "Бережи себе".
- "Я вас підтримую".
