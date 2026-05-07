Відомий блогер та учасник шоу "МастерШеф" виїхав з України: "Боюся повертатися" (фото)

Український блогер та учасник шоу "МастерШеф" на імʼя Роман виїхав з України до Німеччини. Блогер під ніком Нявка наразі не планує повертатися додому.

Про своє рішення блогер повідомив у TikTok (pilpeyyka) на початку травня 2026 року, відповівши на запитання підписників.

"Друзі, отримую дуже багато від вас запитань, коли я приїду в Київ, чи повернусь я в Україну. І в цьому відео відповім. Я коли приїхав сюди в Німеччину, я дуже сильно страждав за Україною. В березні я поїхав в Київ. Чесно кажучи, був в шоці, наскільки відрізняється все-таки Німеччина і Україна. Я відвик від до**бів за волосся", — каже Роман.

Хлопець вирішив повернутися назад у Німеччину.

"Тому що я хочу спокою, я хочу не нервувати, не стресувати постійно. Я поки вибрав для себе спокійне життя. Цей теракт, який недавно був у Києві, я, чесно кажучи, боюся тепер повертатися. Поки ситуація не стабілізується, не заспокоїться, я, на жаль, повернутися поки що не можу", — додав блогер.

Роман брав участь у 15-му сезоні "МастерШефу" Фото: Instagram

"Я втомився жити в стресі і не тільки через війну… Постійно комусь заважало моє волосся, мій одяг і я впринципі. Так, я багато втратив, коли поїхав, але просто жити роками в постійних тривожних станах я вже не можу", — підписав відео Роман.

Юнак брав участь у низці телевізійних проєктів. Зокрема, став частиною "МастерШефу", "Званої вечері", "Місто і Село".

Роман та Інна Бєлєнь знімалися у "Званій вечері" Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці підтримали рішення Романа:

"Це твоє життя, і ти все правильно робиш".

"Ти все правильно говориш".

"Бережи себе".

"Я вас підтримую".

Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну.

