Відома блогерка після звинувачення у брехні заявила про виїзд за кордон: "Ми не витримали" (фото)
Популярна українська блогерка та тіктокерка Даша Євтух повідомила, що виїхала з України разом із маленькою донькою. За словами жінки, її сім’я "не витримала", однак подробиць такого рішення вона не розкрила.
Про виїзд за кордон блогерка повідомила в Instagram. Вона опублікувала світлини з валізами та донькою й зізналася, що залишає Україну. Водночас детально пояснювати причини такого кроку Даша Євтух не стала.
"Ми виїхали з України. Ми не витримали… Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує", — написала блогерка.
Наразі невідомо, чи вирушила Даша Євтух за кордон лише з донькою, чи разом із чоловіком — депутатом Олександром Глазговим. Сама блогерка ці запитання поки не коментує.
Скандал через збір коштів
На початку квітня будинок Даші Євтух у Полтаві був зруйнований унаслідок атаки російського дрона. Тоді блогерка показала кадри знищеного житла.
Після інциденту Даша Євтух також опинилася в центрі критики. У соцмережах блогерки та її чоловіка у користувачів склалося враження, що подружжя проживало в цьому будинку. Згодом з’ясувалося, що житло здавали в оренду.
Крім того, після руйнування будинку Євтух відкрила збір коштів, що також викликало суперечки в мережі.
Реакції людей
- "За кордоном без мови дуже складно, але бажаю вам витримати все, що буде на шляху";
- "Господи, що не витримали? Хейту за розбитий дім? Даша, шли їх всіх";
- "Це щоб можна було спокійно фотки з подорожей виставляти, після того як на будинок просили грошей? Я все розумію, що кожен має право жити там, де йому хочеться, тим паче з дитиною, але якось тут все неоднозначно";
- "Ви маєте право вибирати, що краще і ніхто не може вас судити".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Даша Євтух з чоловіком-депутатом показувала свою домівку в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.
- Українська блогерка Анастасія Ткаченко, щоб схуднути, видалила частину шлунку.
Крім того, переможниця "Холостяка" розплакалася, повернувшись додому з пологового.