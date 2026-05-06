Питання життя і смерті: українська блогерка, щоб схуднути, видалила частину шлунку

Популярна блогерка Анастасія Ткаченко, яка наважилась на операцію зі зменшення шлунку, чесно розповіла про свій стан. Як з’ясувалося, причина хірургічного втручання не задля схуднення, це було необхідно, щоб уникнути серйозних захворювань у майбутньому.

Зірка мережі Анастасія Ткаченко розповіла про попередження від лікарів. У 2025 році в неї почались проблеми з печінкою, а також з’явився ризик розвитку цукрового діабету. Медики сказали прямо: потрібно діяти, бо це питання життя чи смерті. Одним із варіантів стала баріатрична операція, яка могла допомогти стабілізувати стан.

Анастасія Ткаченко перед операцією Фото: YouTube

Блогерка не приховує, що основна її мотивація — покращити здоров’я, а не умовно "схуднути до літа". Також вона намагається повністю змінити спосіб життя: вже пів року не вживає алкоголь, бо після операції це під забороною.

"Я чітко розуміла, що життя зміниться. Треба міняти звички і працювати з головою", — ділиться зірка інтернету.

Анастасія Ткаченко схудла на 15 кг за два тижні Фото: YouTube

У блозі на своєму YouTube-каналі Ткаченко розповіла про всі етапи операції зі зменшення шлунку. Вона опублікувала кадри з лікарні, показавши підготовку до хірургічного втручання, а також реабілітацію.

