Вопрос жизни и смерти: украинская блогерша, чтобы похудеть, удалила часть желудка

Популярная блогер Анастасия Ткаченко, которая решилась на операцию по уменьшению желудка, честно рассказала о своем состоянии. Как выяснилось, причина хирургического вмешательства не эстетическая, — это было необходимо, чтобы избежать серьезных заболеваний в будущем.

Звезда сети Анастасия Ткаченко рассказала о предупреждении от врачей. В 2025 году у нее начались проблемы с печенью, а также появился риск развития сахарного диабета. Медики сказали прямо: нужно действовать, потому что это вопрос жизни или смерти. Одним из вариантов стала бариатрическая операция, которая могла помочь стабилизировать состояние.

Анастасия Ткаченко перед операцией Фото: YouTube

Блогер не скрывает, что основная ее мотивация — улучшить здоровье, а не условно "похудеть к лету". Также она пытается полностью изменить образ жизни: уже полгода не употребляет алкоголь, потому что после операции это под запретом.

"Я четко понимала, что жизнь изменится. Надо менять привычки и работать с головой", — делится звезда интернета.

Анастасия Ткаченко похудела на 15 кг за две недели Фото: YouTube

В блоге на своем YouTube-канале Ткаченко рассказала обо всех этапах операции по уменьшению желудка. Она опубликовала кадры из больницы, показав подготовку к хирургическому вмешательству, а также реабилитацию.

