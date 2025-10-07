"Люди зарабатывают на войне": известная юмористка оскандалилась словами о военных

В сети разгорелся скандал вокруг украинской актрисы и юмористки Анастасии Ткаченко. Внимание привлек фрагмент видео, которое вышло еще около года назад, но попало в центр обсуждения только сейчас.

В интервью, опубликованном в августе 2024 года на YouTube-канале Hadzhuk & Partners, Анастасия Ткаченко утверждала, что "люди зарабатывают невероятные деньги на войне", приведя пример якобы системы выплат военным руководителям за пропавших без вести.

Анастасия Ткаченко попала в скандал

По словам звезды "Лиги смеха", некоторые командиры якобы скрывают гибель подчиненных, чтобы и дальше получать их денежное обеспечение: "Люди зарабатывают просто невероятные деньги на войне. Семьи не знают о том, что их родственники погибли, а комбат об этом знает, но не говорит, потому что ему за них приходят деньги. Это реальный кейс".

Украинский военнослужащий Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" обвинил актрису в распространении "откровенной лжи" и сознательной дискредитации украинской армии. По его словам, фрагмент видео собрал "миллионы просмотров и тысячи негативных комментариев в TikTok", а сама Анастасия "не понимает механизма начисления и выплаты денежного обеспечения".

"Возможно, Службе безопасности Украины нужно ей объяснить реальный кейс?", — написал Штефан.

Сама Ткаченко уже отреагировала записью видеообращения. Актриса отметила, что в прошлом году находилась в подавленном состоянии из-за семейных обстоятельств, из-за чего, по ее словам, не могла критически оценивать информацию и ошибочно распространила ложные данные.

"Хотела ли я дискредитировать работу Сил обороны? Ни в коем случае. Хотела ли я кого-то обидеть, сказать ложную информацию? Конечно, нет, такой цели не было. Думала ли я после выхода этого видео, что оно пройдет мимо и никто этого не увидит? Конечно, я думала. Но уже есть что есть. Я хочу очень извиниться", — отметила юмористка.

К тому же, Ткаченко призвала украинцев внимательнее анализировать информацию и не вестись на пропаганду.

Анастасия Ткаченко отреагировала на скандал Фото: Instagram

На слова актрисы уже отреагировал Штефан: "Уже извинения подъехали. А когда такую ложь откровенную несла в массу, госпожа Анастасия не задумывалась. Если ты комик, то зачем лезть в военное дело и распространять ложь? Ответа не будет..."

