"Люди заробляють на війні": відома гумористка оскандалилася словами про військових

У мережі розгорівся скандал навколо української акторки та гумористки Анастасії Ткаченко. Увагу привернув фрагмент відео, яке вийшло ще близько року тому, але потрапило у центр обговорення лише зараз.

В інтервʼю, опублікованому у серпні 2024 року на YouTube-каналі Hadzhuk & Partners, Анастасія Ткаченко стверджувала, що "люди заробляють неймовірні гроші на війні", навівши приклад нібито системи виплат військовим керівникам за зниклих безвісти.

Анастасія Ткаченко потрапила в скандал

За словами зірки "Ліги сміху", деякі командири нібито приховують загибель підлеглих, аби й далі отримувати їхнє грошове забезпечення: "Люди заробляють просто неймовірні гроші на війні. Сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за них приходять гроші. Це реальний кейс".

Український військовослужбовець Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" звинуватив акторку в поширенні "відвертої брехні" та свідомій дискредитації української армії. За його словами, фрагмент відео зібрав "мільйони переглядів і тисячі негативних коментарів у TikTok", а сама Анастасія "не розуміє механізму нарахування і виплати грошового забезпечення".

"Можливо, Службі безпеки України потрібно їй пояснити реальний кейс?", — написав Штефан.

Сама Ткаченко вже відреагувала записом відеозвернення. Акторка наголосила, що минулого року перебувала в пригніченому стані через сімейні обставини, через що, за її словами, не могла критично оцінювати інформацію та помилково поширила неправдиві дані.

"Чи хотіла я дискредитувати роботу Сил оборони? Ні в якому разі. Чи хотіла я когось образити, сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні, такої цілі не було. Чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде повз і ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але вже є що є. Я хочу дуже перепросити", — зазначила гумористка.

До того ж, Ткаченко закликала українців уважніше аналізувати інформацію і не вестись на пропаганду.

Анастасія Ткаченко відреагувала на скандал Фото: Instagram

На слова акторки вже відреагував Штефан: "Вже вибачення під'їхало. А коли таку брехню відверту несла в масу, пані Анастасія не задумувалася. Якщо ти комік, то навіщо лізти у військову справу і поширювати брехню? Відповіді не буде…"

