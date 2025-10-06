Зірка серіалу "Слуга народу" звинуватила поліцію у викраденні чоловіка і вимаганні $8 тисяч (відео)

59-річна українська акторка Олена Рєпіна заявила, що її чоловіка Дмитра забрали представники територіального центру комплектування (ТЦК), а її саму повалили на асфальт і погрожували вдягнути кайданки. Зазначимо, що ні військовослужбовці, ні поліцейські поки що не коментували ситуацію.

Зірка серіалів "Реальна містика", "Одного разу під Полтавою" і "Слуга народу" записала емоційне відео у Facebook, де розповіла, що її чоловіка відвезли в ТЦК, а над нею нібито знущаються.

"Мого чоловіка забрали ТЦК. З ним немає зв'язку. Мені викликали швидку, на мене хочуть одягнути кайданки. Наді мною просто знущаються, я зараз сиджу на асфальті й не знаю, що робити... Я хочу, щоб увесь світ знав: мого чоловіка забрали ф*шисти й вивезли", — каже актриса, яка поверталася додому з вистави.

Вона показала правоохоронців і медиків.

"Мені не дають зробити кроку. Ось, дивіться, скільки їх. А я одна, після вистави. Я хочу, щоб увесь світ знав. Це після того, як я поховала своїх дітей", — додала Рєпіна.

Потім вона поділилася відео зі "швидкої" і повідомила, що її везуть до психлікарні, а потім опублікувала новий ролик, де розповідає, що з о пів на другу ночі сиділа під медзакладом на лавці і чекала закінчення комендантської години після того, як її виставили на вулицю після відмови від госпіталізації.

"Мене, здорову жінку, чоловіки з автоматами жбурнули, як кошеня, у швидку, привезли, посміялися, дали папір, я написала відмову, і мене вигнали. Я лежала до кінця комендантської години на лавці біля дурдому", — каже авторка відео.

Кілька годин потому актриса записала новий рілс, де подякувала адвокату за те, що допоміг вирішити питання, і її чоловік повертається додому.

Актриса також написала, що її та її чоловіка "мучили не ТЦК, а менти". За її словами, поліція на блокпосту на житомирській трасі нібито вимагала від її чоловіка $8000.

"І за відмову, грала мною у футбол... і навіть, дріб'язково... виписали штраф у 340 гривень, хоча мій чоловік зупинився перед ними....8 тисяч доларів, для ментів коштує людина".

Рєпіна заявила про вимагання поліцією $8000 Фото: Скриншот

Далі вона каже, що чоловіка відвезли в ТЦК, а її — в "дурку".

"Сьогодні, мій Дімка повинен, просто виспатися.... вночі були в ходу і газові балончики, і не тільки.... Дімі буде потрібна операція.... але я щаслива....він удома і я впораюся... А ніч на лавочці біля дурдому.... заради чоловіка... така дрібниця.... Це наша батьківщина....найвільніша", — емоційно описала актриса те, що трапилося.

Олена Рєпіна: що про неї відомо

Олена Бондарєва-Репіна — українська актриса театру і кіно. Здобула вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Карпенка-Карого. Після закінчення за розділом Олена працювала в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Першу роль у кіно Рєпіна отримала 1995 року, коли виконала епізодичну роль у російському фільмі.

В українських телеглядачів набула популярності завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Свати-5", "Жіночий лікар-2" (роль Людмили Бойко), "Слуга народу" (зіграла директорку школи, в якій працював головний герой), "Реальна містика" (роль прибиральниці Віри Іванівни).

Торік Олена Рєпіна в лютому відкрито заявила, що ненавидить Майдан.

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Проклятий Майдан!" — говорила вона.

У річницю початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Рєпіна опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook провокаційний пост.

"Для мене війна почалася 13 квітня 2014 року. Було нестерпно боляче і не зрозуміло....чому, чому у нас? Чому діти Донбасу....стали личинками колорада.... І чому так круто перевернули історію? І люди, які перемогли фашизм, стали ворогами? І віра, якою хрещена наша земля князем Володимиром, стала непотрібною? І чому за 8 років, ніхто не захотів мирно залагодити конфлікт?", — написала виконавиця ролі Віри Іванівни.

Фото: Скриншот

На момент написання матеріалу ні в поліції, ні в прокуратурі, ні в Київському обласному ТЦК і СП інцидент із Рєпіною ніяк не коментували.

