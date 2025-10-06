Звезда сериала "Слуга народа" обвинила полицию в похищении мужа и требовании $8 тысяч (видео)

59-летняя украинская актриса Елена Репина заявила, что ее мужа Дмитрия забрали представители территориального центра комплектования (ТЦК), а ее саму повалили на асфальт и грозили надеть наручники. Отметим, что ни военнослужащие, ни полицейские пока не комментировали ситуацию.

Звезда сериалов "Реальная мистика", "Однажды под Полтавой" и "Слуга народа" записала эмоциональное видео в Facebook, где рассказала, что ее супруга увезли в ТЦК, а над ней якобы издеваются.

"Моего мужа забрали ТЦК. С ним нет связи. Мне вызвали скорую, на меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас сижу на асфальте и не знаю, что делать… Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали ф*шисты и увезли", – говорит актриса, которая возвращалась домой со спектакля.

Она показала правоохранителей и медиков.

"Мне не дают сделать шага. Вот, смотрите, сколько их. А я одна, после спектакля. Я хочу, чтобы весь мир знал. Это после того, как я похоронила своих детей", – добавила Репина.

Затем она поделилась видео со "скорой" и сообщила, что ее везут в психлечебницу, а потом опубликовала новый ролик, где рассказывает, что с половины второго ночи сидела под больницей на лавочке и ждала окончания комендантского часа после того, как ее выставили на улицу после отказа от госпитализации.

"Меня, здоровую женщину, мужчины с автоматами швырнули, как котенка, в скорую, привезли, посмеялись, дали бумагу, я написала отказ, и меня выгнали. Я лежала до конца комендантского часа на скамейке возле дурдома", – говорит автор видео.

Несколько часов спустя актриса записала новый рилс, где поблагодарила адвоката за то, что помог решить вопрос, и ее муж возвращается домой.

Актриса также написала , что ее и ее мужа "мучили не ТЦК, а менты". По ее словам, полиция на блокпосту на житомирской трассе якобы требовала от ее мужа $8000.

"И за отказ, играла мной в футбол… и даже, мелочно… выписали штраф в 340 гривен, хотя мой муж остановился перед ними….8 тысяч долларов, для ментов стоит человек".

Репина заявила о вымогательстве полицией $8000 Фото: Скриншот

Далее она говорит, что мужа отвезли в ТЦК, а ее – в "дурку".

"Сегодня, мой Димка должен, просто выспаться….ночью были в ходу и газовые баллончики, и не только…. Диме будет нужна операция….но я счастлива….он дома и я справлюсь… А ночь на лавочке возле дурдома….ради мужа…такая мелочь…. Это наша родина….самая свободная", – эмоционально описала актриса случившееся.

Елена Репина: что о ней известно

Елена Бондарева-Репина — украинская актриса театра и кино. Получила высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. После окончания по разделу Елена работала в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша. Первую роль в кино Репина получила в 1995 году, когда исполнила эпизодическую роль в российском фильме.

У украинских телезрителей приобрела известность, благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Сваты-5", "Женский доктор-2" (роль Людмилы Бойко), "Слуга народа" (сыграла директора школы, в которой работал главный герой), "Реальная мистика" (роль уборщицы Веры Ивановны).

В прошлом году Елена Репина в феврале открыто заявила, что ненавидит Майдан.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан!" — говорила она.

В годовщину начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Репина опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook провокационный пост.

"Для меня война началась 13 апреля 2014 года. Было невыносимо больно и не понятно….почему, почему у нас? Почему дети Донбасса….стали личинками колорада…. И почему так круто перевернули историю? И люди, победившие фашизм, стали врагами? И вера, которой крещена наша земля князем Владимиром, стала не нужной? И почему за 8 лет, никто не захотел мирно уладить конфликт?" — написала исполнительница роли Веры Ивановны.

Фото: Скриншот

На момент написания материала ни в полиции, ни в прокуратуре, ни в Киевском областном ТЦК и СП инцидент с Репиной никак не комментировали.

