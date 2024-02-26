"Я ненавижу Майдан": Вера Ивановна из "Реальной мистики" попала в скандал (видео)

Артистка Елена Бондаренко-Репина повторила российские нарративы о "детях Донбасса" и о том, что "Майдан" стал причиной российско-украинской войны. При этом актриса год назад на своей странице в соцсети писала о том, что вторжение ВС РФ в Украину стоило ей здоровья.

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Украинская актриса Елена Бондаренко-Репина, более знакомая телезрителям, как Вера Ивановна из "Реальной мистики", попала в скандал, оскорбив героев Революции Достоинства. Об инциденте написала журналистка Алина Доротюк в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 февраля.

Она опубликовала видео, на котором Бондаренко-Репина озвучивает российские пропагандистские нарративы, ругая участников Революции Достоинства и высказываясь против украинской нации.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан!" — говорит актриса на видео.

Также Елена Бондаренко-Репина нелестно отзывается об украинской нации в целом и об исторической фигуре Степана Бандеры в частности.

"Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу", — сказала артистка.

Журналистка Алина Доротюк, в свою очередь, возмутилась тем, что после таких высказываний Елена Бондаренко продолжает играть роли в театре.

"И такие люди играют ведущие роли в одном из театров в самом центре столицы. Кто не узнал временем – это та самая любимица миллионов Вера Ивановна из "Реальной мистики" – актриса Елена Репина", — написала Доротюк.

Журналистка Алина Доротюк написал пост о резких вісказіваниях артистки Фото: Скриншот

В подтверждение она опубликовала афишу Киевского драматического театра "Браво". В четверг, 29 февраля, в нем должна состояться премьера спектакля "Памела, или… как убить бабушку". В трагикомедии одну из ролей играет и Елена Бондаренко-Репина.

Елена Бондаренко-Репина играет одну из ролей в трагикомедии "Памела, или… как убить бабушку"

Кроме того в годовщину начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Елена Бондаренко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook провокационный пост.

"Для меня война началась 13 апреля 2014 года. Было невыносимо больно и не понятно….почему, почему у нас? Почему дети Донбасса….стали личинками колорада…. И почему так круто перевернули историю? И люди, победившие фашизм, стали врагами? И вера, которой крещена наша земля князем Владимиром, стала не нужной? И почему за 8 лет, никто не захотел мирно уладить конфликт?", — написала исполнительница роли Веры Ивановны.

В опубликованном посте Елена Бондаренко-Репина жалеет "детей Донбасса" Фото: Скриншот

При этом еще 25 января 2023 года Елена Репина писала, что "война никого не обошла стороной. Сказалась она и на моем здоровье Начало войны моя семья провела под обстрелами и все 11 месяцев я была в сильном напряжении", прося финансовую помощь на лечение последствий микроинсульта.

В 2023 году Елена Репина писала об ухудшении здоровья на фоне начала войны с Россией Фото: Скриншот

Елена Бондаренко-Репина — украинская актриса театра и кино. Получила высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. После окончания по разделу Елена работала в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша. Первую роль в кино Репина получила в 1995 году, когда исполнила эпизодическую роль в российском фильме.

У украинских телезрителей приобрела известность, благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Сваты-5", "Женский доктор-2" (роль Людмилы Бойко), "Слуга народа" (сыграла директора школы, в которой работал главный герой), "Реальная мистика" (роль уборщицы Веры Ивановны).

Елена Репина-Бондаренко на сцене Фото: Елега Репина/ Facebook

Напомним, несколько ранее украинская актриса объяснила, почему снималась вместе с россиянами. Виталина Библив, которую украинцы знают по фильму "Домик на счастье", с 2008 года выплачивала кредит, взятый на покупку недвижимости. Для того чтобы не стать жертвой коллекторов и не лишиться жилья, она принимала участие в российско-украинских проектах.

А 15 февраля мы писали о том, что Таисия Повалий получила от СБУ подозрение по трем статьям. По данным следствия, артистка восхваляла Владимира Путина, героизировала российских военных и пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев.