Переможниця "Холостяка" розплакалася, повернувшись додому з пологового (відео)

Українська блогерка та переможниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь повернулася додому з пологового після того, як 28 квітня народила донечку.

В Instagram зірка соцмереж поділилася зворушливим моментом. Її чоловік Іван підготував особливий сюрприз для своїх дівчат.

"Приїхали додому, а тут…" — заінтригувала Інна, показавшись у сльозах.

Інна Бєлєнь

Кімнату новоспечений тато прикрасив купою ніжно-рожевих гелевих кульок, які сягали стелі. Також на Інну чекав величезний букет білих троянд.

Інна Бєлєнь повернулася додому з пологового

Інна Бєлєнь стала мамою

"Повернення додому, про яке я мріяла. Я плачу, доця спить, а тато… просто найкращий", — написала Інна.

Щодо виписки з пологового, то блогерка зізналася, що погодилася на пропозицію чоловіка запросити близьких привітати їх. Втім, рідні швидко розійшлися по домах, дозволивши зірковій мамі їхати додому відпочивати.

Раніше Інна казала, що донька дуже схожа на батька.

"А я настільки його люблю, що тільки рада", — писала блогерка, пологи якої довго не наставали природним чином, через що вона сильно переймалася.

За словами зірки "Холостяка", вона вже їхала на стимуляцію, але вийшло народити самій. А імʼя дитини наразі залишається в секреті.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Інна Бєлєнь чесно розповіла про складне відновлення після народження первістка.

Зірка "Холостяка" вперше стала мамою. Блогерка народила дівчинку 28 квітня.

Крім того, блогерка потрапила до лікарні на останніх термінах вагітності.