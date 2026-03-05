Переможницю "Холостяка" на останніх термінах вагітності госпіталізували (фото)

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13", героєм якого був ветеран російсько-української війни Олександр "Терен", Інна Бєлєнь повідомила, що опинилася в лікарні на останніх тижнях вагітності.

Про це блогерка розповіла в Instagram-stories 5 березня.

Вагітна Інна Бєлєнь опинилася в лікарні

Майбутня мама зізналася, що стан її здоров'я погіршився після подорожі до Львова.

"Зібрала сили в купу, 4 дні мене тут не було не просто так… Мені вже легше, тому можу розповісти. Госпіталізація, тому що зі Львова я приїхала не сама. З Львова я привезла лівобічну пневмонію", — розповіла Бєлєнь.

Інні було важко дихати, мучив кашель, а живіт ставав "кам'яним", через що вагітна менше відчувала рухів маляти. Виявилося, що в переможниці "Холостяка" лівостороння пневмонія.

"Кашель провокує "кам'яний" живіт, і я стала менше відчувати рухи малюка. Я плакала, бо як можна на 34 тижні вагітності так захворіти. Але вже як є. Головне, щоб я одужала, і це не прискорило появу доньки", — додала блогерка.

Відео дня

Інна Бєлєнь опинилася в лікарні Фото: Instagram

Інна наголосила, що не панікує, а вважає, ніби відпочиває "в санаторії в центрі Харкова".

Інну Бєлєнь госпіталізували Фото: Instagram

Інна Бєлєнь стала відома після участі та перемоги в проєкті "Холостяк-13" з Олександром "Тереном" у головній ролі. Пара була певний час разом та навіть зʼїхалася. Втім, згодом у мережі подейкували, що насправді між ними стосунків навіть і не було. Про це говорила навіть близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Інна Бєлєнь поскаржилася на зрив розпису зі своїм обранцем.

Блогерка розсекретила стать первістка, який зʼявиться на світ у квітні.

Також Фокус писав, що відомо про батька дитини переможниці "Холостяка-13".