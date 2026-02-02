Вагітна переможниця "Холостяка" показалась у сльозах і повідомила про зрив розпису (фото)

Українська блогерка Інна Бєлєнь, відома завдяки перемозі у 13 сезоні реаліті-шоу "Холостяк", поскаржилася на зрив розпису зі своїм обранцем. За словами знаменитості, у пари вже вкотре виникають проблеми в цьому питанні.

У понеділок, 2 лютого, дівчина вийшла на зв’язок із підписниками у сльозах. Інна розповіла у своєму Instagram-акаунті, що планувала офіційно стати дружиною саме цього дня, адже їй дуже подобалася дата 02.02.2026. Однак здійснити задум завадили юридичні обставини, пов’язані з її попереднім шлюбом, оформленим за кордоном.

Інна Бєлєнь про зрив розпису Фото: Instagram

Блогерка зазначила, що принесла всі необхідні документи: "І я така чесна, принесла цілу папку довірених документів із перекладами та печатками. А ось якби я при**зділа і нікому нічого не показала, нас би розписали".

За словами Інни, у понеділок органи реєстрації зазвичай не працюють, однак її обранець "домовився", і пара вирушила в довгу дорогу. Втім, на місці співробітниця установи пояснила, що через те, що попередній шлюб був оформлений не в Україні, їй потрібен доступ до спеціальної бази даних, якого вона не має. Крім того, у вихідний день, за її словами, "воно ніде не пройде".

Після цього парі порадили спробувати розписатися у Карлівці. Однак у місцевому РАЦСі їм відповіли, що цього дня там видають лише довідки про смерть. Бєлєнь також нагадала, що до цього вони з коханим уже двічі отримували відмову через відсутність апостилю.

Зрештою пара повернулася до Харкова. Підсумовуючи непростий день, блогерка зізналася, що для неї вже не має значення, у яку саме дату відбудеться розпис. За словами Інни, реакція коханого на її "астрологічні вибрики" дала їй зрозуміти, що поруч із нею саме та людина.

Інна Бєлєнь про зрив розпису Фото: Instagram Інна Бєлєнь про зрив розпису Фото: Instagram

