Вагітна переможниця "Холостяка" показалась у сльозах і повідомила про зрив розпису (фото)

Блогерка Інна Бєлєнь | Фото: Instagram

Українська блогерка Інна Бєлєнь, відома завдяки перемозі у 13 сезоні реаліті-шоу "Холостяк", поскаржилася на зрив розпису зі своїм обранцем. За словами знаменитості, у пари вже вкотре виникають проблеми в цьому питанні.

У понеділок, 2 лютого, дівчина вийшла на зв’язок із підписниками у сльозах. Інна розповіла у своєму Instagram-акаунті, що планувала офіційно стати дружиною саме цього дня, адже їй дуже подобалася дата 02.02.2026. Однак здійснити задум завадили юридичні обставини, пов’язані з її попереднім шлюбом, оформленим за кордоном.

Інна Бєлєнь про зрив розпису
Блогерка зазначила, що принесла всі необхідні документи: "І я така чесна, принесла цілу папку довірених документів із перекладами та печатками. А ось якби я при**зділа і нікому нічого не показала, нас би розписали".

За словами Інни, у понеділок органи реєстрації зазвичай не працюють, однак її обранець "домовився", і пара вирушила в довгу дорогу. Втім, на місці співробітниця установи пояснила, що через те, що попередній шлюб був оформлений не в Україні, їй потрібен доступ до спеціальної бази даних, якого вона не має. Крім того, у вихідний день, за її словами, "воно ніде не пройде".

Після цього парі порадили спробувати розписатися у Карлівці. Однак у місцевому РАЦСі їм відповіли, що цього дня там видають лише довідки про смерть. Бєлєнь також нагадала, що до цього вони з коханим уже двічі отримували відмову через відсутність апостилю.

Зрештою пара повернулася до Харкова. Підсумовуючи непростий день, блогерка зізналася, що для неї вже не має значення, у яку саме дату відбудеться розпис. За словами Інни, реакція коханого на її "астрологічні вибрики" дала їй зрозуміти, що поруч із нею саме та людина.

Інна Бєлєнь про зрив розпису
Інна Бєлєнь про зрив розпису
Фото: Instagram

