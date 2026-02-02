Беременная победительница "Холостяка" показалась в слезах и сообщила о срыве росписи (фото)

Украинская блогерша Инна Белень, известная благодаря победе в 13 сезоне реалити-шоу "Холостяк", пожаловалась на срыв росписи со своим избранником. По словам знаменитости, у пары уже в который раз возникают проблемы в этом вопросе.

В понедельник, 2 февраля, девушка вышла на связь с подписчиками в слезах. Инна рассказала в своем Instagram-аккаунте, что планировала официально стать женой именно в этот день, ведь ей очень нравилась дата 02.02.2026. Однако осуществить замысел помешали юридические обстоятельства, связанные с ее предыдущим браком, оформленным за рубежом.

Инна Белень о срыве росписи

Блогер отметила, что принесла все необходимые документы: "И я такая честная, принесла целую папку доверенных документов с переводами и печатями. А вот если бы я при**здила и никому ничего не показала, нас бы расписали".

По словам Инны, в понедельник органы регистрации обычно не работают, однако ее избранник "договорился", и пара отправилась в долгий путь. Впрочем, на месте сотрудница учреждения объяснила, что из-за того, что предыдущий брак был оформлен не в Украине, ей нужен доступ к специальной базе данных, которого она не имеет. Кроме того, в выходной день, по ее словам, "оно нигде не пройдет".

После этого паре посоветовали попробовать расписаться в Карловке. Однако в местном ЗАГСе им ответили, что в этот день там выдают только справки о смерти. Белень также напомнила, что до этого они с любимым уже дважды получали отказ из-за отсутствия апостиля.

В конце концов пара вернулась в Харьков. Подытоживая непростой день, блогер призналась, что для нее уже не имеет значения, в какую именно дату состоится роспись. По словам Инны, реакция любимого на ее "астрологические выходки" дала ей понять, что рядом с ней именно тот человек.

Инна Белень о срыве росписи

