Победительницу "Холостяка" на последних сроках беременности госпитализировали (фото)

Победительница романтического реалити "Холостяк-13", героем которого был ветеран российско-украинской войны Александр "Терен", Инна Белень сообщила, что оказалась в больнице на последних неделях беременности.

Об этом блогерша рассказала в Instagram-stories 5 марта.

Беременная Инна Белень оказалась в больнице

Будущая мама призналась, что состояние ее здоровья ухудшилось после путешествия во Львов.

"Собрала силы в кучу, 4 дня меня здесь не было не просто так... Мне уже легче, поэтому могу рассказать. Госпитализация, потому что из Львова я приехала не одна. Из Львова я привезла левостороннюю пневмонию", — рассказала Белень.

Инне было трудно дышать, мучил кашель, а живот становился "каменным", из-за чего беременная меньше чувствовала движений малыша. Оказалось, что у победительницы "Холостяка" левосторонняя пневмония.

"Кашель провоцирует "каменный" живот, и я стала меньше чувствовать движения малыша. Я плакала, потому что как можно на 34 неделе беременности так заболеть. Но уже как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочери", — добавила блогерша.

Инна Белень оказалась в больнице Фото: Instagram

Инна подчеркнула, что не паникует, а считает, что отдыхает "в санатории в центре Харькова".

Инну Белень госпитализировали Фото: Instagram

Инна Белень стала известна после участия и победы в проекте "Холостяк-13" с Александром "Тереном" в главной роли. Пара была некоторое время вместе и даже съехалась. Впрочем, впоследствии в сети поговаривали, что на самом деле между ними отношений даже и не было. Об этом говорила даже близкая подруга ветерана, блогерша Елена Мандзюк.

