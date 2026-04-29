Переможниця "Холостяка" після перших пологів поскаржилася на свій стан (фото)

Переможниця реаліті "Холостяк-13" з Олександром "Тереном" у головній ролі Інна Бєлєнь чесно розповіла про складне відновлення після народження доньки.

28 квітня блогерка вперше стала мамою. У соцмережах вона вже поділилася зворушливими кадрами з малюком.

Бєлєнь про свій стан після пологів

Після народження дитини Інна зіткнулася з погіршенням самопочуття. У неї піднялася температура та з’явилася сильна слабкість, через що новоспечена мама майже весь час спала. У цей момент тато малюка Іван був поруч та взяв на себе турботу про первістка.

Зокрема, Бєлєнь поділилася кадрами, як чоловік заколисує донечку, поки її мама відновлюється. Виявилося, що Інна народжувала сама, хоча й їхала вже на стимуляцію. Вона пообіцяла згодом розповісти всі деталі.

"Ваня з нами весь час. У мене була температура і після пологів він був з манюнею: я просто провалювалась в сон. Я погано памʼятаю половину всього саме після пологів. Я дала організму час прийти в себе, а Ваня адаптував манюню до першого часу ззовні. Такий собі негласний тандем вийшов", — написала зірка "Холостяка".

Чоловік Інни Бєлєнь з донькою Фото: Instagram

Зокрема, Інна зізналася, що малеча дуже схожа на батька.

"А я настільки його люблю, що тільки рада", — написала блогерка.

Донька Інни Бєлєнь Фото: Instagram

