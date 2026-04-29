Победительница "Холостяка" после первых родов пожаловалась на свое состояние (фото)

Победительница реалити "Холостяк-13" с Александром "Тереном" в главной роли Инна Белень честно рассказала о сложном восстановлении после рождения дочери.

28 апреля блогерша впервые стала мамой. В соцсетях она уже поделилась трогательными кадрами с малышом.

Белень о своем состоянии после родов

После рождения ребенка Инна столкнулась с ухудшением самочувствия. У нее поднялась температура и появилась сильная слабость, из-за чего новоиспеченная мама почти все время спала. В этот момент папа малыша Иван был рядом и взял на себя заботу о первенце.

В частности, Белень поделилась кадрами, как муж укачивает дочь, пока ее мама восстанавливается. Оказалось, что Инна рожала сама, хотя и ехала уже на стимуляцию. Она пообещала впоследствии рассказать все детали.

"Ваня с нами все время. У меня была температура и после родов он был с манюней: я просто проваливалась в сон. Я плохо помню половину всего именно после родов. Я дала организму время прийти в себя, а Ваня адаптировал малыша к первому времени извне. Такой себе негласный тандем получился", — написала звезда "Холостяка".

Муж Инны Белень с дочкой Фото: Instagram

В частности, Инна призналась, что малышка очень похожа на отца.

"А я настолько его люблю, что только рада", — написала блогерша.

Дочь Инны Беленькой Фото: Instagram

