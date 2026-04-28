Переможниця "Холостяка", яка розплакалася після невтішного УЗД, стала мамою (відео)
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь уперше стала мамою. Блогерка народила дівчинку наприкінці квітня.
Зранку 28 квітня Інна, пологи якої довго не починалися природним шляхом, повідомила в Instagram спеціальним відео, що вони з коханим Іваном уже "їдуть за своїм щастям".
Інна Бєлєнь стала мамою
Зірка соцмереж показала відео.
"Дякую, що зробила нас мамою і татом", — підписала Інна відео з пологового.
Хто така Інна Бєлєнь
Блогерка стала відома після участі та перемоги в проєкті "Холостяк-13" з Олександром "Тереном" у головній ролі. Пара певний час будувала стосунки та навіть жила разом.
Втім, згодом у мережі подейкували, що насправді між ними стосунків взагалі не було. Про це заявляла навіть близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Інна Бєлєнь поскаржилася на зрив розпису зі своїм обранцем. За словами блогерки, у неї з обранцем вже вкотре виникають проблеми в цьому питанні.
- Вагітна вперше Інна потрапила до лікарні на останніх термінах.
Також ми розповідали, що відомо про батька дитини переможниці "Холостяка-13". Пара познайомилася ще у школі в Харкові, але згодом їхні шляхи розійшлися.