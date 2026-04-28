Переможниця "Холостяка", яка розплакалася після невтішного УЗД, стала мамою (відео)

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь уперше стала мамою. Блогерка народила дівчинку наприкінці квітня.

Зранку 28 квітня Інна, пологи якої довго не починалися природним шляхом, повідомила в Instagram спеціальним відео, що вони з коханим Іваном уже "їдуть за своїм щастям".

Інна Бєлєнь стала мамою

Зірка соцмереж показала відео.

"Дякую, що зробила нас мамою і татом", — підписала Інна відео з пологового.

Хто така Інна Бєлєнь

Блогерка стала відома після участі та перемоги в проєкті "Холостяк-13" з Олександром "Тереном" у головній ролі. Пара певний час будувала стосунки та навіть жила разом.

Втім, згодом у мережі подейкували, що насправді між ними стосунків взагалі не було. Про це заявляла навіть близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк.

Інна Бєлєнь та Олександр "Терен" Фото: СТБ

