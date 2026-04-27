Вагітна переможниця "Холостяка" розплакалася після невтішного УЗД (фото)

Вагітна переможниця відомого телевізійного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь повідомила про ризики для дитини. Вона все-таки сподівається, що все буде добре.

Блогерка Інна Бєлєнь, яка перебуває на 40-му тижні вагітності, зізналася, що останній медичний огляд довів її до сліз. За її словами, пологи досі не почалися, — і це ризиковано для малюка.

Майбутня мама після УЗД дізналася ще одну невтішну новину — дитина двічі обвита пуповиною, ще й через ніжку та тіло. Лікарі кажуть, що це не критично, але морально їй зараз дуже важко.

"Я пройшла огляд і нічого гарного не почула: за 3 дні нічого не змінилося. Розкриття 1 см, шийка не готова. Чекати довше 41 тижня небезпечно для малюка, а це вже у вівторок", — розповідає блогерка в своєму Instagram.

Інна додала, що почуте на УЗД довело її до сліз. "Хоча зараз це не складно, бо пологи, сценарій яких у мене в голові, не збігається з тим, як проходить все в реальному житті", — пише блогерка.

За її словами, дитина має народитися невеликою: 49 см та вагою 3,5 кг. Наразі в соціальних мережах блогерки немає оновлень щодо перебігу пологів.

