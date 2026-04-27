Беременная победительница "Холостяка" расплакалась после неутешительного УЗИ (фото)

Беременная победительница известного телевизионного реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень сообщила о рисках для ребенка. Она все-таки надеется, что все будет хорошо.

Блогерша Инна Белень, которая находится на 40-й неделе беременности, призналась, что последний медицинский осмотр довел ее до слез. По ее словам, роды до сих пор не начались, — и это рискованно для малыша.

Будущая мама после УЗИ узнала еще одну неутешительную новость — ребенок дважды обвит пуповиной, еще и через ножку и тело. Врачи говорят, что это не критично, но морально ей сейчас очень тяжело.

"Я прошла осмотр и ничего хорошего не услышала: за 3 дня ничего не изменилось. Раскрытие 1 см, шейка не готова. Ждать дольше 41 недели опасно для малыша, а это уже во вторник", — рассказывает блогерша в своем Instagram.

Инна добавила, что услышанное на УЗИ довело ее до слез. "Хотя сейчас это не сложно, потому что роды, сценарий которых у меня в голове, не совпадает с тем, как проходит все в реальной жизни", — пишет блогерша.

По ее словам, ребенок должен родиться небольшим: 49 см и весом 3,5 кг. Сейчас в социальных сетях блогерши нет обновлений о ходе родов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Инна Белень пожаловалась на срыв росписи со своим избранником. По словам знаменитости, у нее с избранником уже в который раз возникают проблемы в этом вопросе.

Блогерша рассекретила пол первенца, который должен появиться на свет в апреле.

Также мы рассказывали, что известно об отце ребенка победительницы "Холостяка-13". Пара познакомилась еще в школе в Харькове, но впоследствии их пути разошлись. После длительного периода жизни Инны в Германии судьба снова свела их вместе.