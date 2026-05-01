Победительница "Холостяка" расплакалась, вернувшись домой из роддома (видео)

Украинская блогерша и победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень вернулась домой из роддома после того, как 28 апреля родила дочь.

В Instagram звезда соцсетей поделилась трогательным моментом. Ее муж Иван подготовил особый сюрприз для своих девушек.

"Приехали домой, а тут..." — заинтриговала Инна, показавшись в слезах.

Комнату новоиспеченный папа украсил кучей нежно-розовых гелевых шариков, которые достигали потолка. Также Инну ждал огромный букет белых роз.

"Возвращение домой, о котором я мечтала. Я плачу, дочь спит, а папа... просто самый лучший", — написала Инна.

Что касается выписки из роддома, то блогерша призналась, что согласилась на предложение мужа пригласить близких поздравить их. Впрочем, родные быстро разошлись по домам, позволив звездной маме ехать домой отдыхать.

Ранее Инна говорила, что дочь очень похожа на отца.

"А я настолько его люблю, что только рада", — писала блогерша, роды которой долго не наступали естественным образом, из-за чего она сильно переживала.

По словам звезды "Холостяка", она уже ехала на стимуляцию, но получилось родить самой. А имя ребенка пока остается в секрете.

