Известная блогерша после обвинения во лжи заявила о выезде за границу: "Мы не выдержали" (фото)
Популярная украинская блогерша и тиктокерша Даша Евтух сообщила, что уехала из Украины вместе с маленькой дочкой. По словам женщины, ее семья "не выдержала", однако подробностей такого решения она не раскрыла.
О выезде за границу блогерша сообщила в Instagram. Она опубликовала фотографии с чемоданами и дочерью и призналась, что покидает Украину. В то же время подробно объяснять причины такого шага Даша Евтух не стала.
"Мы уехали из Украины. Мы не выдержали... Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует", — написала блогерша.
Пока неизвестно, отправилась ли Даша Евтух за границу только с дочерью, или вместе с мужем — депутатом Александром Глазговым. Сама блогерша эти вопросы пока не комментирует.
Скандал из-за сбора средств
В начале апреля дом Даши Евтух в Полтаве был разрушен в результате атаки российского дрона. Тогда блогер показала кадры уничтоженного жилья.
После инцидента Даша Евтух также оказалась в центре критики. В соцсетях блогера и ее мужа у пользователей сложилось впечатление, что супруги проживало в этом доме. Впоследствии выяснилось, что жилье сдавали в аренду.
Кроме того, после разрушения дома Евтух открыла сбор средств, что также вызвало споры в сети.
Реакции людей
- "За границей без языка очень сложно, но желаю вам выдержать все, что будет на пути";
- "Господи, что не выдержали? Хейту за разбитый дом? Даша, шли их всех";
- "Это чтобы можно было спокойно фотки из путешествий выставлять, после того как на дом просили денег? Я все понимаю, что каждый имеет право жить там, где ему хочется, тем более с ребенком, но как-то тут все неоднозначно";
- "Вы имеете право выбирать, что лучше и никто не может вас судить".
