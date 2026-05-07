Известный блогер и участник шоу "МастерШеф" уехал из Украины: "Боюсь возвращаться" (фото)

Украинский блогер и участник шоу "МастерШеф" по имени Роман уехал из Украины в Германию. Блогер под ником Нявка пока не планирует возвращаться домой.

О своем решении блогер сообщил в TikTok (pilpeyyka) в начале мая 2026 года, ответив на вопросы подписчиков.

Блогер Нявка выехал из Украины

"Друзья, получаю очень много от вас вопросов, когда я приеду в Киев, вернусь ли я в Украину. И в этом видео отвечу. Я когда приехал сюда в Германию, я очень сильно страдал по Украине. В марте я поехал в Киев. Честно говоря, был в шоке, насколько отличается все-таки Германия и Украина. Я отвык от до**бов за волосы", — говорит Роман.

Парень решил вернуться обратно в Германию.

"Потому что я хочу спокойствия, я хочу не нервничать, не стрессовать постоянно. Я пока выбрал для себя спокойную жизнь. Этот теракт, который недавно был в Киеве, я, честно говоря, боюсь теперь возвращаться. Пока ситуация не стабилизируется, не успокоится, я, к сожалению, вернуться пока не могу", — добавил блогер.

Відео дня

Роман участвовал в 15-м сезоне "МастерШефа" Фото: Instagram

"Я устал жить в стрессе и не только из-за войны... Постоянно кому-то мешали мои волосы, моя одежда и я в принципе. Да, я много потерял, когда уехал, но просто жить годами в постоянных тревожных состояниях я уже не могу", — подписал видео Роман.

Юноша участвовал в ряде телевизионных проектов. В частности, стал частью "МастерШефа", "Званого ужина", "Город и Село".

Роман и Инна Белень снимались в "Званом ужине" Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы поддержали решение Романа:

"Это твоя жизнь, и ты все правильно делаешь".

"Ты все правильно говоришь".

"Береги себя".

"Я вас поддерживаю".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Популярная украинская блогерша и тиктокерша Даша Евтух сообщила, что выехала из Украины вместе с маленькой дочкой.

Бойфренд украинской актрисы Наталки Денисенко, манекенщик Юрий Савранский, ответил на вопросы относительно своего своего выезда из Украины во время войны.

Кроме того, украинка, которая живет в Канаде три года, заметила, что эмиграция всех сильно старит, независимо от уровня доходов.