Бойфренд известной актрисы объяснил, как выехал из Украины на Канарские острова (фото)

Бойфренд украинской актрисы Наталки Денисенко, манекенщик Юрий Савранский, ответил на вопросы относительно своего своего выезда из Украины во время большой войны.

Бизнесмен, который накануне встретил 37-й день рождения на Канарских островах, раскрыл подробности пересечения границы в Instagram (savransky_yuriy).

Как бойфренд Денисенко выехал из Украины

Именинник расставил все точки над "і". Юрий говорит, что его выезд является полностью законным и он не нарушил правил. Впрочем, манекенщик не стал раскрывать детали.

"Ожидаемо много вопросов относительно моего выезда. Этот выезд, как и все мои прошлые выезды во время полномасштабного вторжения, абсолютно законны! Я освобожден от военной службы, по определенным основаниям еще задолго до 2022 года!" — написал Савранский.

Юрий Савранский и Наталка Денисенко отдыхают на Канарах Фото: Instagram

Новый роман Наталки Денисенко

Об отношениях актрисы с манекенщиком поначалу активно ходили слухи, особенно после новостей о разводе звезды экрана с Андреем Фединчиком.

А после интервью Маши Ефросининой Наталка столкнулась с большой волной хейта. На фоне этого Савранский прокомментировал ее пост: "Все будет хорошо! Люблю тебя". Денисенко ответила: "И я тебя".

Таким образом пара подтвердила слухи о своих отношениях, после чего начала активно выходить вместе в свет. Когда же роман начался, точно неизвестно.

