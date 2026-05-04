Денисенко уехала за границу со своим бойфрендом: пара оказалась на островах (фото)
Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с бойфрендом Юрием Савранским уехала за границу. Пара неожиданно показалась на черных песках пляжа в Испании.
Кадрами отдыха звезда экрана активно делится в Instagram (natalka_denisenko). Оказалось, что они решили осуществить мечту манекенщика, который 4 мая празднует день рождения.
Денисенко и Савранский на Тенерифе
Влюбленные решили отпраздновать важный день у океана, выбрав для этого солнечные Канарские острова.
Наталка Денисенко уже показала, как они проводили время на узнаваемом черном пляже.
"По черному песку понятно, что мы с Юрием на Канарах", — подписала кадры актриса.
Оказалось, что дальняя поездка была давней мечтой Савранского.
"Мы приехали ненадолго. Только осуществить мечту на день рождения любимого и обратно. Сейчас мы живем в таких реалиях, что откладывать что-либо уже нельзя! Каждый день должен быть как последний", — написала Денисенко.
Впоследствии Наталка показала своего именинника. Она принесла ему утром торт прямо в постель.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Наталка Денисенко заговорила об отношениях с бывшим мужем, актером-ветераном Андреем Фединчиком.
- Звезда украинских сериалов вышла в свет вместе со своим возлюбленным Юрием Савранским. Они объяснили, почему держали в секрете свои отношения.
Кроме того, актриса в очередной раз заявила, что не имела отношений с Савранским, когда находилась в браке с Фединчиком.