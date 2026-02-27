Денисенко и Савранский раскрыли подробности своего романа: "Мы скрывали"

Украинская актриса и звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко вышла в свет вместе со своим возлюбленным Юрием Савранским. Они объяснили, почему держали в секрете свои отношения.

Пара дала мини-интервью в программе "Наедине с гламуром". Они посетили премьеру фильма "Мавка. Настоящий миф".

Денисенко и Савранский рассказали о своих отношениях

"Мы скрывали эти отношения, потому что я в определенной степени не подпускала Юру близко к себе. Я еще думала — а может нет, а может да. Но Юра показал серьезность своих намерений. И после этого я смогла во всеуслышание объявить", — рассказала актриса.

Сам манекенщик признался, что тогда не хотел говорить публично о своих чувствах из уважения к бывшей жене.

"Запретная любовь до сих пор есть. Кому-то это может не нравиться. Очень много хейтеров, что-то могут писать. Но мы живем не ради каких-то комментариев. Я особо не хочу кому-то нравиться или ждать какого-то одобрения от кого-то. Чувство любви оно есть, его невозможно контролировать", — сказал Юрий.

Тем временем Денисенко прямо обратилась к критикам.

"То, что мы даем совместное интервью, это еще один повод обратиться к хейтерам: "Оставьте нас в покое. Все, кому не нравится наша пара, отпишитесь от нас. Потому что мы все равно будем постить фотографии с объятиями, поцелуями", — сказала актриса.

Наталка Денисенко

А Николасу Карме влюбленные рассказали, что официально находятся в отношениях всего три месяца.

Развод Денисенко и Фединчика

Более 10 лет Денисенко была замужем за Андреем Фединчиком. За этот период у них родился сын Андрей.

В 2022 году Фединчик добровольно ушел на войну. В начале 2025 года начали ходить слухи о разводе пары, что подтвердилось весной. В мае они уже официально развелись.

Впоследствии актер-воин отметил, что еще во время их брака актриса начала встречаться с Юрием Савранским, что сама Денисенко неоднократно отрицала.

Юрий Савранский

