Денисенко та Савранський розкрили подробиці свого роману: "Ми приховували"

Українська акторка та зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" Наталка Денисенко вийшла у світ разом зі своїм коханим Юрієм Савранським. Вони пояснили, чому тримали в секреті свої стосунки.

Пара дала мініінтервʼю у програмі "Наодинці з гламуром". Вони відвідали премʼєру фільму "Мавка. Справжній міф".

Денисенко та Савранський розповіли про свої стосунки

"Ми приховували ці стосунки, тому що я в певній мірі не підпускала Юру близько до себе. Я ще думала — а може ні, а може так. Але Юра показав серйозність своїх намірів. І після цього я змогла привселюдно оголосити", — розповіла акторка.

Сам манекенник зізнався, що тоді не хотів говорити публічно про свої почуття з поваги до колишньої дружини.

"Заборонене кохання досі є. Комусь це може не подобатися. Дуже багато хейтерів, щось можуть писати. Але ми живемо не задля якихось коментарів. Я особливо не хочу комусь подобатися чи чекати якогось схвалення від когось. Почуття кохання воно є, його неможливо контролюват", — сказав Юрій.

Тим часом Денисенко прямо звернулася до критиків.

"Те, що ми даємо спільне інтерв’ю, це ще один привід звернутися до хейтерів: "Залиште нас в спокої. Всі, кому не подобається наша пара, відпишіться від нас. Бо ми все одно будемо постити фотографії з обіймами, поцілунками", — сказала акторка.

Наталка Денисенко Фото: Instagram

А Ніколасу Кармі закохані розповіли, що офіційно перебувають у стосунках лише три місяці.

Розлучення Денисенко та Федінчика

Понад 10 років Денисенко була одружена з Андрієм Федінчиком. За цей період у них народився син Андрій.

У 2022 році Федінчик добровільно пішов на війну. На початку 2025 року почали ходити чутки про розлучення пари, що підтвердилося навесні. У травні вони вже офіційно розлучилися.

Згодом актор-воїн зазначив, що ще під час їхнього шлюбу акторка почала зустрічатися з Юрієм Савранським, що сама Денисенко неодноразово заперечувала.

Юрій Савранський Фото: Instagram

