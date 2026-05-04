Денисенко виїхала за кордон зі своїм бойфрендом: пара опинилася на островах (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко разом з бойфрендом Юрієм Савранським виїхала за кордон. Пара несподівано показалася на чорних пісках пляжу в Іспанії.

Кадрами відпочинку зірка екрану активно ділиться в Instagram (natalka_denisenko). Виявилося, що вони вирішили здійснити мрію манекенника, який 4 травня святкує день народження.

Денисенко та Савранський на Тенеріфе

Закохані вирішили відсвяткувати важливий день біля океану, обравши для цього сонячні Канарські острови.

Наталка Денисенко вже показала, як вони проводили час на впізнаваному чорному пляжі.

"По чорному піску зрозуміло, що ми з Юрієм на Канарах", — підписала кадри акторка.

Виявилося, що далека поїздка була давньою мрією Савранського.

"Ми приїхали ненадовго. Лише здійснити мрію на день народження коханого і назад. Зараз ми живемо в таких реаліях, що відкладати будь-що вже не можна! Кожен день має бути як останній", — написала Денисенко.

Згодом Наталка показала свого іменинника. Вона принесла йому зранку торт прямо в ліжко.

