Денисенко заговорила про свого колишнього Федінчика: "Кожен день бачимося" (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко заговорила про стосунки з колишнім чоловіком, актором-ветераном Андрієм Федінчиком, після розлучення минулого року.

Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" в інтервʼю "Наодинці з Гламуром" зізналася, що вони з Федінчиком підтримують постійний звʼязок заради сина Андрійка.

Денисенко про зустрічі з Федінчиком

Колишні бачаться практично щодня, адже актор повноцінно залучений у життя свого сина.

"Ми майже кожен день бачимося. Тому що я намагаюсь зробити так, щоб Андрійко з татом якомога частіше бачився. У той період, коли Андрій був військовим, Андрій взагалі не бачив тата. Тому зараз, коли є ця можливість, що Андрій вже не військовий, він в Києві, він кожного дня приходить зранку, щоб відвести його до школи", — зізналася Денисенко.

Зокрема, Наталка каже, що після розлучення для неї в пріоритеті — щастя дитини.

"Я не можу сказати, що теплі стосунки, але ми дуже гарні батьки Андрійка. Те, що буде між нами, мені все одно. Мені байдуже, чи буде він ображатися, чи будуть між нами якісь перипетії, але найголовніше, щоб наша дитина була залюблена", — додала зірка екрану.

Розлучення Денисенко та Федінчика

Понад 10 років акторка була одружена з Андрієм Федінчиком. За цей період у них народився син Андрій.

У 2022 році Федінчик добровільно пішов на війну. На початку 2025 року почали ходити чутки про розлучення пари, що підтвердилося лише навесні. У травні зіркова експара вже офіційно розлучилася.

Згодом ветеран заявляв, що ще під час їхнього шлюбу Наталка начебто почала зустрічатися з Юрієм Савранським, що сама Денисенко неодноразово заперечувала. Згодом офіційно стало відомо про їхні стосунки.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином Фото: instagram/natalka_denisenko

