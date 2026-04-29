Денисенко заговорила о своем бывшем Фединчике: "Каждый день видимся" (фото)

Украинская актриса Наталка Денисенко заговорила об отношениях с бывшим мужем, актером-ветераном Андреем Фединчиком, после развода в прошлом году.

Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж" в интервью "Наедине с Гламуром" призналась, что они с Фединчиком поддерживают постоянную связь ради сына Андрюши.

Денисенко о встречах с Фединчиком

Бывшие видятся практически ежедневно, ведь актер полноценно вовлечен в жизнь своего сына.

"Мы почти каждый день видимся. Потому что я стараюсь сделать так, чтобы Андрюша с папой как можно чаще виделся. В тот период, когда Андрей был военным, Андрей вообще не видел папу. Поэтому сейчас, когда есть эта возможность, что Андрей уже не военный, он в Киеве, он каждый день приходит утром, чтобы отвести его в школу", — призналась Денисенко.

В частности, Наталка говорит, что после развода для нее в приоритете — счастье ребенка.

Відео дня

"Я не могу сказать, что теплые отношения, но мы очень хорошие родители Андрюши. То, что будет между нами, мне все равно. Мне безразлично, будет ли он обижаться, будут ли между нами какие-то перипетии, но самое главное, чтобы наш ребенок был залюблен", — добавила звезда экрана.

Развод Денисенко и Фединчика

Более 10 лет актриса была замужем за Андреем Фединчиком. За этот период у них родился сын Андрей.

В 2022 году Фединчик добровольно ушел на войну. В начале 2025 года начали ходить слухи о разводе пары, что подтвердилось лишь весной. В мае звездная экс-пара уже официально развелась.

Впоследствии ветеран заявлял, что еще во время их брака Наталья якобы начала встречаться с Юрием Савранским, что сама Денисенко неоднократно отрицала. Впоследствии официально стало известно об их отношениях.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном Фото: instagram/natalka_denisenko

