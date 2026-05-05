Бойфренд відомої акторки пояснив, як виїхав з України на Канарські острови (фото)
Бойфренд української акторки Наталки Денисенко, манекенник Юрій Савранський, відповів на запитання щодо свого свого виїзду з України під час великої війни.
Бізнесмен, який напередодні зустрів 37-й день народження на Канарських островах, розкрив подробиці перетину кордону в Instagram (savransky_yuriy).
Як бойфренд Денисенко виїхав з України
Іменинник розставив усі крапки над "і". Юрій каже, що його виїзд є повністю законним і він не порушив правил. Втім, манекенник не став розкривати деталі.
"Очікувано багато запитань стосовно мого виїзду. Цей виїзд, як і всі мої минулі виїзди під час повномасштабного вторгнення, абсолютно законні! Я звільнений від військової служби, через певні підстави ще задовго до 2022 року!" — написав Савранський.
Новий роман Наталки Денисенко
Про стосунки акторки з манекенником спочатку активно ширилися чутки, особливо після новин про розлучення зірки екрану з Андрієм Федінчиком.
А після інтерв'ю Маші Єфросиніній Наталка зіткнулася з великою хвилею хейту. На фоні цього Савранський прокоментував її допис: "Все буде добре! Кохаю тебе". Денисенко відповіла: "І я тебе".
Таким чином пара підтвердила чутки про свої стосунки, після чого почала активно виходити разом у світ. Коли ж роман почався, точно невідомо.
