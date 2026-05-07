Блогерша Даша Евтух, которая "не выдержала" и уехала из Украины, вышла на связь (фото)

Украинская блогерша и участница шоу "МастерШеф-11" Даша Евтух сделала заявление после выезда за границу. Накануне она сообщила, что устала, поэтому покидает Украину.

Звезда соцсетей призналась, что в последнее время во многом себя винит, пообщавшись с подписчиками в Instagram (dashaevtukh__official).

Евтух вышла на связь

"Знаете, в последнее время я много за что себя виню, много о чем думаю, не могу остановиться. Я думаю о том, что я мало всего делаю, может, я что-то не так делаю, как надо, как правильно. Может, надо по-другому. Это касается всего", — написала блогерша.

Евтух добавила, что пока нет того баланса, о котором все говорят.

"Последнее время меня внутри накрывает. Возможно, я запуталась. Возможно, я сдалась", — призналась участница "МастерШефа".

Даша Евтух выехала из Украины Фото: Instagram

Евтух выехала из Украины

Популярная украинская блогерша Даша Евтух накануне сообщила, что уехала из Украины вместе с маленькой дочкой. По словам женщины, ее семья "не выдержала", однако подробностей такого решения она не раскрыла. Возможно, они уехали просто на отдых.

"Мы уехали из Украины. Мы не выдержали... Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует", — написала Даша.

Пока неизвестно, отправилась ли Евтух за границу только с дочерью, или вместе с мужем — депутатом Александром Глазговым.

Даша Евтух с мужем-депутатом показывала свой дом в интервью журналистке Алине Доротюк.

Блогершу критиковали в сети после "прилета" в ее дом в Полтаве 1 апреля. Украинцы писали о семье, которая снимала жилье на момент обстрела.

Кроме того, украинский блогер и участник шоу "МастерШеф" по имени Роман уехал из Украины в Германию. Блогер под ником Нявка пока не планирует возвращаться домой.