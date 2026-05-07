Муж блогерши Евтух после ее выезда из Украины признался, где находится (фото)
После выезда из Украины блогерши Даши Евтух в сети начали активно обсуждать, присоединился ли к ней муж — депутат Александр Глазов. Поэтому тот решил выйти на связь и объяснить, где сейчас находится.
В своем Instagram (sanya_hlazov_style_) политик заявил, что остается в Украине, а сейчас находится в Киеве.
Где муж Даши Евтух
Сейчас Глазов занимается восстановлением дома в Полтаве, который обстреляли россияне месяц назад.
"Я в Киеве. Никуда не выехал, занимаюсь домом. Комиссия не приехала к нам, поэтому дом в каком состоянии был, так он и стоит", — говорит муж Евтух.
Впрочем, больше подробностей относительно выезда блогерши с дочкой Александр не раскрыл.
Евтух выехала из Украины
Популярная украинская блогерша накануне сообщила, что уехала из Украины вместе с маленькой дочкой. По словам Даши, ее семья "не выдержала", однако подробностей такого решения она не раскрыла. Возможно, они уехали просто на отдых.
"Мы уехали из Украины. Мы не выдержали... Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует", — написала звезда соцсетей.
