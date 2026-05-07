Муж блогерши Евтух после ее выезда из Украины признался, где находится (фото)

После выезда из Украины блогерши Даши Евтух в сети начали активно обсуждать, присоединился ли к ней муж — депутат Александр Глазов. Поэтому тот решил выйти на связь и объяснить, где сейчас находится.

В своем Instagram (sanya_hlazov_style_) политик заявил, что остается в Украине, а сейчас находится в Киеве.

Где муж Даши Евтух

Сейчас Глазов занимается восстановлением дома в Полтаве, который обстреляли россияне месяц назад.

"Я в Киеве. Никуда не выехал, занимаюсь домом. Комиссия не приехала к нам, поэтому дом в каком состоянии был, так он и стоит", — говорит муж Евтух.

Впрочем, больше подробностей относительно выезда блогерши с дочкой Александр не раскрыл.

Муж Даши Евтух Фото: Instagram

Евтух выехала из Украины

Популярная украинская блогерша накануне сообщила, что уехала из Украины вместе с маленькой дочкой. По словам Даши, ее семья "не выдержала", однако подробностей такого решения она не раскрыла. Возможно, они уехали просто на отдых.

Відео дня

"Мы уехали из Украины. Мы не выдержали... Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует", — написала звезда соцсетей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Евтух сделала заявление после выезда за границу.

Блогерша с мужем-депутатом показывала свой дом в интервью журналистке Алине Доротюк.

Кроме того, звезду соцсетей критиковали в сети после "прилета" в ее дом в Полтаве 1 апреля.