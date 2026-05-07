Померла зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та заслужена артистка України (фото)
Заслужена артистка України, акторка театру і кіно, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Любов Колесникова пішла з життя. Вона боролася з важкою хворобою.
Звістку про втрату повідомила художня керівниця Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка Оксана Тунік-Фриз у Facebook 7 травня.
Померла Любов Колесникова
"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні ранком на 75 році життя відійшла у вічність провідний майстер сцени, акторка Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка, широко відома виконавиця ролі баби Палажки у серіалі "Спіймати Кайдаша" Любов Степанівна Колесникова. Вона боролася з важкою хворобою і відійшла у вічність під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу", — зазначила Тунік-Фриз.
Прощання зі знаменитістю відбудеться 8 травня в Чернігівському драмтеатрі.
Хто така Любов Колесникова
Покійна працювала в театрі з 1978 року. Любов Степанівна — лауреат премії Національної спілки театральних діячів України імені Марії Заньковецької (2010 рік) та Заслужена артистка України.
На чернігівській сцені зіграла такі ролі, як Юнона — "Енеїда" І. Котляревського, Анна — "101-й кілометр" О. Галіна, Шанель — "Вісім люблячих жінок" Р. Тома, Одарка — "Фараони" О. Коломійця.
Також Колесникова назавжди запамʼятається глядачу як баба Палажка із серіалу "Спіймати Кайдаша".
