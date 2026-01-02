Заслуженій артистці України необхідна термінова операція: що сталося (фото)

Українська акторка з популярного серіалу "Спіймати Кайдаша" Любов Колесникова потребує термінової операції. Заслужена артистка України втратила зір на одне око.

Про це повідомила режисерка та сценаристка серіалу Наталка Ворожбит у Facebook. Вона розповіла, що в Колесникової проблеми зі здоров'ям. Акторка майже не бачить та наразі не може працювати.

Акторка Любов Колесникова потребує термінову операцію

До того ж, Любов Колесникова опікується онуком з особливостями.

"Розкажу вам про чудову Любочку Степанівну, заслужену артисту України з Чернігова, яка зіграла в "Спіймати Кайдаша" незабутню роль баби Палажки. Ви не повірите, але в реальному житті вона зовсім не виглядала бабою, це була цікава жінка з стрижкою і з вогником в прямому і переносному (сигаретка в її руці про прямий). Вона постійно чудила і закохала в себе всю команду", — написала Ворожбит.

Відео дня

Станом на сьогодні, за словами сценаристки, Любов Степанівна не може працювати, бо не бачить одним оком, на другому теж майже втратила зір, потрібна операція.

Любов Колесникова (справа) у "Спіймати Кайдаша" Фото: Facebook

Ворожбит пригадала, що акторка часто брала на зйомки свого онука Тимошку, хлопчика з особливостями, якого вона з чоловіком ростила сама.

Режисерка просить небайдужих допомогти зібрати артистці кошти не лікування.

Зазначимо, що Любов Колесникова зіграла в серіалі "Спіймати Кайдаша" роль баби Палажки.

Любов Колесникова зіграла в серіалі "Спіймати Кайдаша" роль Палажки Фото: Facebook

Хто така Любов Колесникова

Артистка працює в театрі з 1978 року. Вона — лауреат премії Національної спілки театральних діячів України імені Марії Заньковецької (2010 рік) та Заслужена артистка України.

На чернігівській сцені у минулі роки грала такі ролі, як Юнона — "Енеїда" І. Котляревського, Анна — "101-й кілометр" О. Галіна, Шанель — "Вісім люблячих жінок" Р. Тома, Одарка — "Фараони" О. Коломійця, Коробочка — "Мертві душі" М. Булгакова за поемою М. Гоголя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

70-річну народну артистку України Тамару Яценко прооперували. Зірці театральної сцени та екрану замінили кульшовий суглоб.

Народна артистка України Катерина Бужинська опинилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Крім того, син та донька Степана Гіги вийшли на звʼязок після смерті легендарного артиста.