Народна артистка України опинилася в лікарні: що сталося (фото)

Народна артистка України Катерина Бужинська опинилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям. Виконавиця лікується від серйозної травми ока в інтенсивній терапії та тимчасово не зможе виступати.

Співачка перенесла операцію, наразі її стан стабільний. Бужинська вийшла на звʼязок в Instagram.

Катерина Бужинська перенесла операцію

Народна артистка вже два місяці лікується від серйозної травми ока, інфекції, спричиненої контактною лінзою. Катерина Бужинська наразі перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії та зізнається, що почувається непросто.

"Я перенесла операцію, мій стан стабільний. Попереду — шлях лікування та відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією та терпінням. Дуже сумую за вами й усім серцем прагну якнайшвидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас. Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою та, якщо маєте можливість, помолитися за моє здоров'я", — зазначила Катерина.

Катерина Бужинська перенесла операцію Фото: Instagram

Катерина мала заплановані виступи з Михайлом Грицканом: 21 грудня співаки повинні були виступити в Харкові, проте Бужинська не з'явиться на цьому та інших концертах найближчим часом.

"А тим, хто бажав мені зла, хочу нагадати: Господь усе бачить, і бумеранг завжди повертається", — резюмувала артистка.

Катерина Бужинська Фото: Instagram

