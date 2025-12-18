Народная артистка Украины оказалась в больнице: что произошло (фото)

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская оказалась в больнице и рассказала о проблемах со здоровьем. Исполнительница лечится от серьезной травмы глаза в интенсивной терапии и временно не сможет выступать.

Певица перенесла операцию, сейчас ее состояние стабильное. Бужинская вышла на связь в Instagram.

Екатерина Бужинская перенесла операцию

Народная артистка уже два месяца лечится от серьезной травмы глаза, инфекции, вызванной контактной линзой. Екатерина Бужинская сейчас находится под наблюдением врачей в интенсивной терапии и признается, что чувствует себя непросто.

"Я перенесла операцию, мое состояние стабильное. Впереди — путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением. Очень скучаю по вам и всем сердцем хочу как можно быстрее вернуться на сцену, чтобы снова петь для вас. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и уважением и, если есть возможность, помолиться за мое здоровье", — отметила Екатерина.

Екатерина имела запланированные выступления с Михаилом Грицканом: 21 декабря певцы должны были выступить в Харькове, однако Бужинская не появится на этом и других концертах в ближайшее время.

"А тем, кто желал мне зла, хочу напомнить: Господь все видит, и бумеранг всегда возвращается", — резюмировала артистка.

