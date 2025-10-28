"Забираем вас в Россию": Бужинская рассказала, как Повалий стала ей поперек горла

В 2009 году исполнительнице предлагали подписать российский контракт на сумму около полумиллиона долларов, однако договоренность так и не состоялась. Теперь певица считает, что это было правильным поворотом судьбы.

46-летняя Екатерина Бужинская вспомнила совместную работу со Стасом Михайловым над композицией "Королева вдохновения", автором которой был Сергей Бакуменко. Об этом она сказала в интервью Славе Демину.

"Стас приезжал в Украину и выбирал, с кем бы хотел спеть. Он выбрал меня и Таисию Повалий. Мы записали песню, все шло к съемкам клипа. Ребятам очень понравилось, как я быстро работаю в студии. Сказали: "Давайте контракт, забираем вас в Россию", — вспомнила Бужинская.

После этого, по словам артистки, связь с российскими продюсерами внезапно оборвалась. Она вспомнила, что попытки поддержать контакт с коллегами из РФ завершились холодной реакцией.

"Потом — раз, и тишина. Я набираю Стаса, он холодно говорит. А дальше мне сказали, что Таисия Повалий с Игорем Лихутой сделали все возможное, чтобы конкурентку не пустить на российский рынок", — поделилась артистка.

Звезда отметила, что счастлива, что все так произошло, и она смогла построить карьеру именно в Украине.

