"Забираємо вас у Росію": Бужинська розповіла, як Повалій стала їй поперек горла

У 2009 році виконавиці пропонували підписати російський контракт на суму близько пів мільйона доларів, проте домовленість так і не відбулася. Тепер співачка вважає, що це було правильним поворотом долі.

46-річна Катерина Бужинська пригадала спільну роботу зі Стасом Михайловим над композицією "Королева натхнення", автором якої був Сергій Бакуменко. Про це вона сказала в інтерв’ю Славі Дьоміну.

"Стас приїжджав в Україну й обирав, з ким би хотів заспівати. Він вибрав мене і Таїсію Повалій. Ми записали пісню, все йшло до знімань кліпу. Хлопцям дуже сподобалось, як я швидко працюю в студії. Сказали: "Давайте контракт, забираємо вас у Росію", — пригадала Бужинська.

Після цього, за словами артистки, зв’язок із російськими продюсерами раптово обірвався. Вона згадала, що спроби підтримати контакт із колегами з РФ завершилися холодною реакцією.

"Потім — раз, і тиша. Я набираю Стаса, він холодно говорить. А далі мені сказали, що Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, щоб конкурентку не пустити на російський ринок", — поділилася артистка.

Зірка зазначила, що щаслива, що все так сталось, і вона змогла побудувати кар'єру саме в Україні.

