Заслуженной артистке Украины необходима срочная операция: что произошло (фото)

Украинская актриса из популярного сериала "Поймать Кайдаша" Любовь Колесникова нуждается в срочной операции. Заслуженная артистка Украины потеряла зрение на один глаз.

Об этом сообщила режиссер и сценарист сериала Наталья Ворожбит в Facebook. Она рассказала, что у Колесниковой проблемы со здоровьем. Актриса почти не видит и пока не может работать.

Актриса Любовь Колесникова нуждается в срочной операции

К тому же, у Любови Колесниковой — внук с особенностями.

"Расскажу вам о замечательной Любочке Степановне, заслуженной артистке Украины из Чернигова, которая сыграла в "Поймать Кайдаша" незабываемую роль бабы Палажки. Вы не поверите, но в реальной жизни она совсем не выглядела бабой, это была интересная женщина со стрижкой и с огоньком в прямом и переносном (сигаретка в ее руке о прямом). Она постоянно чудила и влюбила в себя всю команду", — написала Ворожбит.

На сегодня, по словам сценаристки, Любовь Степановна не может работать, потому что не видит одним глазом, на втором тоже почти потеряла зрение, нужна операция.

Любовь Колесникова (справа) в "Поймать Кайдаша" Фото: Facebook

Ворожбит вспомнила, что актриса часто брала на съемки своего внука Тимошку, мальчика с особенностями, которого она с мужем растила сама.

Режиссер просит неравнодушных помочь собрать артистке средства не лечение.

Отметим, что Любовь Колесникова сыграла в сериале "Поймать Кайдаша" роль бабы Палажки.

Любовь Колесникова сыграла в сериале "Поймать Кайдаша" роль Палажки Фото: Facebook

Кто такая Любовь Колесникова

Артистка работает в театре с 1978 года. Она — лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины имени Марии Заньковецкой (2010 год) и Заслуженная артистка Украины.

На черниговской сцене в прошлые годы играла такие роли, как Юнона — "Энеида" И. Котляревского, Анна — "101-й километр" А. Галина, Шанель — "Восемь любящих женщин" Р. Тома, Одарка — "Фараоны" А. Коломийца, Коробочка — "Мертвые души" М. Булгакова по поэме Н. Гоголя.

